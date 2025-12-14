Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка

МИНСК, 14 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная, выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, сообщила РИА Новости, что может вернуться к соревнованиям после рождения ребенка в марте-апреле 2026 года.
"Да, мы действительно собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне, - сказала Косторная. - Сейчас мы катаемся в шоу, собираем все необходимые элементы. В принципе, для произвольной программы уже почти все готово. Есть у меня небольшие проблемы с зубцовыми прыжками, но это только потому, что я немного на них подзабила, так как мы занимались необходимыми парными элементами. Но ничего, прыгну. Как всегда, за пару дней до стартов".
Фигуристка добавила, что во время шоу Евгения Плющенко она и партнер будут оттачивать связки элементов.
"Сейчас во время шоу мы будем собирать все в кучу, - отметила Косторная. - Делать связки элементов. После новогодних шоу очень хотелось бы в отпуск, а после - почему нет? Мы хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. В Сочи, Перми и так далее. Хочется, чтобы Гоша уже получил (звание) мастера спорта. Это непринципиальный момент, он в любом случае его получит. Но хотелось бы. Так что мы готовимся. Получится - отлично, не получится - ничего страшного. Но я надеюсь, что получится".
