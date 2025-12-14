Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка

«

"Да, мы действительно собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне, - сказала Косторная. - Сейчас мы катаемся в шоу, собираем все необходимые элементы. В принципе, для произвольной программы уже почти все готово. Есть у меня небольшие проблемы с зубцовыми прыжками, но это только потому, что я немного на них подзабила, так как мы занимались необходимыми парными элементами. Но ничего, прыгну. Как всегда, за пару дней до стартов".