Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:15 14.12.2025
Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка
Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка
Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная, выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, сообщила РИА Новости, что может вернуться к соревнованиям после рождения ребенка
фигурное катание
спорт
сочи
пермь
алена косторная
георгий куница
евгений плющенко
сочи
пермь
спорт, сочи, пермь, алена косторная, георгий куница, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Сочи, Пермь, Алена Косторная, Георгий Куница, Евгений Плющенко
Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка

Косторная и Куница планируют вернуться к соревнованиям в марте-апреле 2026 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алена Косторная и Георгий Куница. Архивное фото
МИНСК, 14 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная, выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, сообщила РИА Новости, что может вернуться к соревнованиям после рождения ребенка в марте-апреле 2026 года.
В начале октября Косторная и Куница сообщили о рождении сына.
«
"Да, мы действительно собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне, - сказала Косторная. - Сейчас мы катаемся в шоу, собираем все необходимые элементы. В принципе, для произвольной программы уже почти все готово. Есть у меня небольшие проблемы с зубцовыми прыжками, но это только потому, что я немного на них подзабила, так как мы занимались необходимыми парными элементами. Но ничего, прыгну. Как всегда, за пару дней до стартов".
Фигуристка добавила, что во время шоу Евгения Плющенко она и партнер будут оттачивать связки элементов.
"Сейчас во время шоу мы будем собирать все в кучу, - отметила Косторная. - Делать связки элементов. После новогодних шоу очень хотелось бы в отпуск, а после - почему нет? Мы хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. В Сочи, Перми и так далее. Хочется, чтобы Гоша уже получил (звание) мастера спорта. Это непринципиальный момент, он в любом случае его получит. Но хотелось бы. Так что мы готовимся. Получится - отлично, не получится - ничего страшного. Но я надеюсь, что получится".
Георгий Куница и Алена Косторная - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Беременная головой вниз: Косторная шокирует кадрами в положении
14 августа, 10:40
 
