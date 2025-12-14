ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила более 45 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожено более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.