Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 14.12.2025 (обновлено: 12:22 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/dnepr-2061945504.html
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"
Группировка "Днепр" уничтожила более 45 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:15:00+03:00
2025-12-14T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c9259149ec5b34239b1910f928db59.jpg
https://ria.ru/20251214/varvarovka-2061946154.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f7b41f3341d4baef71ff2f0edd6c4397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 45 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила более 45 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожено более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области.
Освобождение Варваровки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала