https://ria.ru/20251214/dnepr-2061945504.html
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"
Группировка "Днепр" уничтожила более 45 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:15:00+03:00
2025-12-14T12:15:00+03:00
2025-12-14T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c9259149ec5b34239b1910f928db59.jpg
https://ria.ru/20251214/varvarovka-2061946154.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f7b41f3341d4baef71ff2f0edd6c4397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 45 боевиков в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 45 военных в зоне действий "Днепра"