Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии - 14.12.2025
17:10 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/blinovskaja-2061983657.html
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии
Блогер Елена Блиновская не имеет привилегий в колонии во Владимирской области, куда ее этапировали для отбытия наказания, сообщила РИА Новости адвокат Наталия... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:10:00+03:00
2025-12-14T17:10:00+03:00
владимирская область
москва
елена блиновская
московский городской суд
происшествия
владимирская область
москва
Новости
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не имеет привилегий в колонии во Владимирской области, куда ее этапировали для отбытия наказания, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Блиновскую направили в колонию во Владимирской области и распределили в 10-й отряд, считающийся у заключенных привилегированным, так как у арестанток там якобы самая лёгкая работа.
"Эти сведения не соответствуют действительности… Елене никакие облегченные условия по закону не положены, она отбывает наказание так, как отбывают все", - сказала адвокат.
По информации защиты, Блиновскую этапировали в колонию на прошлой неделе.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Владимирская область, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд, Происшествия
 
 
