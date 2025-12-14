https://ria.ru/20251214/blinovskaja-2061983657.html
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии - РИА Новости, 14.12.2025
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии
Блогер Елена Блиновская не имеет привилегий в колонии во Владимирской области, куда ее этапировали для отбытия наказания, сообщила РИА Новости адвокат Наталия... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:10:00+03:00
2025-12-14T17:10:00+03:00
2025-12-14T17:10:00+03:00
владимирская область
москва
елена блиновская
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_0:15:2728:1550_1920x0_80_0_0_e417bfc41ddbb663f31b68005a6b9a64.jpg
https://ria.ru/20250725/sk-2031524454.html
https://ria.ru/20251212/blinovskaja-2061612951.html
владимирская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_211:0:2556:1759_1920x0_80_0_0_030c1dd306d6d0cc6c1a9b79601ec0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, москва, елена блиновская, московский городской суд, происшествия
Владимирская область, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд, Происшествия
Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии
Адвокат Сальникова: Блиновская не имеет привилегий во Владимирской колонии
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не имеет привилегий в колонии во Владимирской области, куда ее этапировали для отбытия наказания, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Блиновскую
направили в колонию во Владимирской области
и распределили в 10-й отряд, считающийся у заключенных привилегированным, так как у арестанток там якобы самая лёгкая работа.
"Эти сведения не соответствуют действительности… Елене никакие облегченные условия по закону не положены, она отбывает наказание так, как отбывают все", - сказала адвокат.
По информации защиты, Блиновскую этапировали в колонию на прошлой неделе.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы
в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд
снизил срок до 4,5 лет.