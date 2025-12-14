Адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера привилегий в колонии

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не имеет привилегий в колонии во Владимирской области, куда ее этапировали для отбытия наказания, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Блиновскую направили в колонию во Владимирской области и распределили в 10-й отряд, считающийся у заключенных привилегированным, так как у арестанток там якобы самая лёгкая работа.

"Эти сведения не соответствуют действительности… Елене никакие облегченные условия по закону не положены, она отбывает наказание так, как отбывают все", - сказала адвокат.

По информации защиты, Блиновскую этапировали в колонию на прошлой неделе.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.