СМИ: наследный принц Саудовской Аравии рассматривает покупку "Барселоны"

Уточняется, что главным препятствием для реализации сделки является структура владения клубом. "Барселона" принадлежит "сосьос" - болельщикам, которые владеют долями клуба и участвуют в его управлении, включая выборы президента и принятие ключевых решений. Модель коллективного владения не предусматривает полную продажу клуба внешнему инвестору.