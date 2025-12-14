СМИ: наследный принц Саудовской Аравии рассматривает покупку "Барселоны"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман готовит предложение о приобретении испанского футбольного клуба "Барселона", сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.
По информации источника, сумма потенциальной сделки может составить около 10 миллиардов евро. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счет Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц ближневосточного государства. Заявленная сумма учитывает долговые обязательства "Барселоны", которые оцениваются примерно в 2,5 млрд евро, а также предполагает дополнительное финансирование для дальнейшего управления клубом.
Уточняется, что главным препятствием для реализации сделки является структура владения клубом. "Барселона" принадлежит "сосьос" - болельщикам, которые владеют долями клуба и участвуют в его управлении, включая выборы президента и принятие ключевых решений. Модель коллективного владения не предусматривает полную продажу клуба внешнему инвестору.
В октябре 2021 года Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл". Сумма сделки по покупке 100% акций составила более 350 млн евро.
"Барселона" продлила контракт с Эриком Гарсией
5 декабря, 13:35