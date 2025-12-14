В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай

БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости. Целью теракта на пляже Бондай в Австралии было нарушение единства австралийского народа, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.
Брифинг транслировал в прямом эфире австралийский YouTube-канал APT.
"Этот ужасающий теракт был совершен против членов еврейской общины Австралии в первый день праздника Ханука… Целью террористов было разделить народ Австралии", - сказал глава штата, отвечая на вопрос журналистов о целях террористов.
"Мы не можем позволить этим людям, воплощающим зло, разделить австралийский народ. Это то, чего хотят эти террористы: они стремятся нарушить единство австралийцев, разделить нас, сделать так, чтобы мы вцепились друг другу в горло. Мы не позволим, чтобы это случилось", - сказал Миннс.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.