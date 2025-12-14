Рейтинг@Mail.ru
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 14.12.2025 (обновлено: 15:41 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/avstralija-2061969218.html
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай - РИА Новости, 14.12.2025
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай
Целью теракта на пляже Бондай в Австралии было нарушение единства австралийского народа, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:23:00+03:00
2025-12-14T15:41:00+03:00
в мире
австралия
новый южный уэльс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061968801_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24e58d43e6aa36bf658eec24f6bf21b8.jpg
https://ria.ru/20251214/sidney-2061960044.html
https://ria.ru/20251214/glava-2061957518.html
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061968801_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_00432d3f03a5ca1c09fe6c3e4ede88d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, новый южный уэльс, происшествия
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Происшествия
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай

Премьер Нового Южного Уэльса назвал цель теракта на пляже Бондай

© Getty Images / Darrian TraynorПолиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Darrian Traynor
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости. Целью теракта на пляже Бондай в Австралии было нарушение единства австралийского народа, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.
Брифинг транслировал в прямом эфире австралийский YouTube-канал APT.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 12 человек
Вчера, 14:09
"Этот ужасающий теракт был совершен против членов еврейской общины Австралии в первый день праздника Ханука… Целью террористов было разделить народ Австралии", - сказал глава штата, отвечая на вопрос журналистов о целях террористов.
"Мы не можем позволить этим людям, воплощающим зло, разделить австралийский народ. Это то, чего хотят эти террористы: они стремятся нарушить единство австралийцев, разделить нас, сделать так, чтобы мы вцепились друг другу в горло. Мы не позволим, чтобы это случилось", - сказал Миннс.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Глава МИД Израиля потрясен терактом на Хануке в Сиднее
Вчера, 13:50
 
В миреАвстралияНовый Южный УэльсПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала