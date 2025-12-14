Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о ситуации с российскими активами - РИА Новости, 14.12.2025
02:12 14.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о ситуации с российскими активами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав, когда предупреждает об отказе государств держать резервы в евро из-за возможного использования замороженных в ЕС... РИА Новости, 14.12.2025
2025
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о ситуации с российскими активами

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав, когда предупреждает об отказе государств держать резервы в евро из-за возможного использования замороженных в ЕС активов РФ для помощи Киеву, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Орбан предупредил, что в случае, если ЕС пойдет на использование российских активов для помощи Киеву, другие страны могут перестать хранить свои деньги в евро.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
Вчера, 17:07
"Премьер-министр Виктор Орбан прав: паникующие бюрократы ЕС имеют нелегальные инстинкты. Любое использование российских резервов без одобрения Центрального Банка России незаконно. После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы сохранили бы резервы в Европе или в евро. Другие юрисдикции выигрывают", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
4 декабря, 09:45
 
В миреРоссияКиевУкраинаВиктор ОрбанКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийG7Санкции в отношении России
 
 
