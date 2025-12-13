Рейтинг@Mail.ru
Использование активов России без ее согласия нарушает законы, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2025
17:34 13.12.2025
Использование активов России без ее согласия нарушает законы, заявили в МИД
Использование активов России без ее согласия нарушает законы, заявили в МИД
Использование активов России без ее согласия нарушает законы, заявили в МИД

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве, отметила она.
Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда
