Волейболистки "Протона" обыграли казанское "Динамо" в матче ЧР
Волейболистки "Протона" обыграли казанское "Динамо" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Волейболистки "Протона" обыграли казанское "Динамо" в матче ЧР
Казанское "Динамо" проиграло саратовскому "Протону" в матче 14-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
