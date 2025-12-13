Рейтинг@Mail.ru
Волейбол
 
18:36 13.12.2025
Волейболистки "Протона" обыграли казанское "Динамо" в матче ЧР
Казанское "Динамо" проиграло саратовскому "Протону" в матче 14-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), протон, заречье-одинцово (московская область, ж)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Протон, Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
Волейболистки "Протона" обыграли казанское "Динамо" в матче чемпионата России

© Фото : ЖВК "Протон-Саратов"Волейболистки саратовского "Протона"
Волейболистки саратовского Протона - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ЖВК "Протон-Саратов"
Волейболистки саратовского "Протона". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Казанское "Динамо" проиграло саратовскому "Протону" в матче 14-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Казани завершилась поражением хозяек площадки со счетом 2:3 (25:17, 17:25, 25:19, 21:25, 13:15).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
13 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
Динамо-Ак Барс
2 : 325:1717:2525:1921:2513:15
Протон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанская команда потерпела второе поражение в сезоне и с 12 победами продолжает занимать первое место в турнирной таблице. "Протон", одержавший семь побед, располагается на седьмой строчке.
В другом матче подмосковное "Заречье-Одинцово" на выезде обыграло челябинское "Динамо-Метар" 3-0 (25:21, 25:21, 25:21).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Протон" в чемпионате России
10 декабря, 22:21
 
Волейбол
 
Заголовок открываемого материала