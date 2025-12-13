Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
15:20 13.12.2025
В Тверской области возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области по факту гибели двух мальчиков при пожаре в частном доме, сообщило СУСК по...
В Тверской области возбудили дело после гибели двух детей при пожаре

© Фото : МЧС Тверской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Тверской области
Последствия пожара в частном доме в Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : МЧС Тверской области/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Тверской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области по факту гибели двух мальчиков при пожаре в частном доме, сообщило СУСК по региону.
Ранее СУСК по Тверской области сообщило о гибели двух малолетних детей при пожаре в частом доме, расположенном в населенном пункте Игнатово. Ведомство организовало проверку. По данным ГУ МЧС, возгорание произошло ночью. Прокуратура уточнила, что погибли два мальчика. Причиной пожара стал, по предварительным данным, аварийный режим работы электрообогревателя, сообщило ГУ МЧС по региону.
"По факту гибели детей Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
