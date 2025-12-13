Рейтинг@Mail.ru
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
07:23 13.12.2025
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом - РИА Новости, 13.12.2025
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на РИА Новости, 13.12.2025
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом

Бердымухамедов назвал сотрудничество с Россией приоритетом внешней политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле. Архивное фото
АШХАБАД, 13 дек – РИА Новости. Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча Путина и Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде в пятницу после участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"Развитие стратегического сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Туркменистана… Традиционно дружественные отношения между нашими странами основываются на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания", – приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова.
Как отмечает издание, особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей. Важной частью межгосударственного взаимодействия является также культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении большое внимание уделяется партнерству в областях науки, образования, здравоохранения и культуры.
Бердымухамедов подтвердил готовность Туркмении к дальнейшему всестороннему, многоплановому сотрудничеству с РФ и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов обеих стран, добавила газета.
Россия Туркмения Ашхабад Владимир Путин Сердар Бердымухамедов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
