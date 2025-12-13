https://ria.ru/20251213/turkmeniya-2061798417.html
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
АШХАБАД, 13 дек – РИА Новости.
Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил
президент республики Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча Путина
и Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде
в пятницу после участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении
.
"Развитие стратегического сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Туркменистана… Традиционно дружественные отношения между нашими странами основываются на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания", – приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова.
Как отмечает издание, особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей. Важной частью межгосударственного взаимодействия является также культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении большое внимание уделяется партнерству в областях науки, образования, здравоохранения и культуры.
Бердымухамедов подтвердил готовность Туркмении к дальнейшему всестороннему, многоплановому сотрудничеству с РФ
и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов обеих стран, добавила газета.