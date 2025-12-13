Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Хоккей
 
02:52 13.12.2025 (обновлено: 05:18 13.12.2025)
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Члены мужской сборной США по хоккею 1980 года подарили президенту Дональду Трампу ковбойскую шляпу, которую глава государства приняли и примерил в присутствии... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
хоккей
спорт
сша
дональд трамп
спорт, сша, дональд трамп
Хоккей, Спорт, США, Дональд Трамп
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу

Члены сборной США по хоккею 1980 года подарили Трампу ковбойскую шляпу

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Члены мужской сборной США по хоккею 1980 года подарили президенту Дональду Трампу ковбойскую шляпу, которую глава государства приняли и примерил в присутствии прессы.
Гости президента выстроились за его спиной в Овальном кабинете, надев на себя большие белые ковбойские шляпы. Отдельный головной убор они принесли для президента США.
"Вы должны это сфотографировать", - сказал Трамп, с улыбкой надев подаренную ему шляпу.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Сборную США по хоккею 1980 года наградят медалями конгресса
Вчера, 02:18
 
ХоккейСпортСШАДональд Трамп
 
