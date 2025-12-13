https://ria.ru/20251213/tramp-2061784727.html
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Члены мужской сборной США по хоккею 1980 года подарили президенту Дональду Трампу ковбойскую шляпу, которую глава государства приняли и примерил в присутствии...
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
Члены сборной США по хоккею 1980 года подарили Трампу ковбойскую шляпу