Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
Девять помилованных в Белоруссии человек сейчас находятся в Литве, среди них - оппозиционер Алесь Беляцкий, еще часть помилованных была отправлена на Украину,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T18:11:00+03:00
2025-12-13T18:11:00+03:00
2025-12-13T18:11:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
украина
алесь беляцкий (александр беляцкий)
литва
белоруссия
украина
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
