Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
18:11 13.12.2025
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
в мире
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ

Reuters: Беляцкий и еще восемь помилованных в Белоруссии находятся в Литве

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Девять помилованных в Белоруссии человек сейчас находятся в Литве, среди них - оппозиционер Алесь Беляцкий, еще часть помилованных была отправлена на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Литве.
В субботу Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран.
"Алесь Беляцкий и восемь других заключенных в Литве после того, как их освободили в Белоруссии в субботу, в то время как более крупная группа была отправлена на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на посольство.
Ранее супруга Беляцкого в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что после освобождения тот направляется в Литву.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
Вчера, 16:39
 
Заголовок открываемого материала