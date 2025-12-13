Рейтинг@Mail.ru
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона - РИА Новости, 13.12.2025
07:36 13.12.2025 (обновлено: 13:03 13.12.2025)
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона - РИА Новости, 13.12.2025
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона, температура воздуха в столице опустилась до минус 5,8 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T07:36:00+03:00
2025-12-13T13:03:00+03:00
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона

РИА Новости: температура воздуха в Москве ночью опустилась до минус 5,8 градуса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона, температура воздуха в столице опустилась до минус 5,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В минувшую пятницу зима предприняла очередную попытку обосноваться на территории столичного региона. Холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг, вызвал резкое понижение температуры. Так, в Москве после утренних плюс 5 градусов уже к 16 часам температура опустилась ниже 0, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил минус 5,8 - это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что до этого в лидерах был день 16 ноября, тогда столбики термометров опускались до отметки в минус 4,3 градуса.
"На других метеостанциях мегаполиса было немного "теплее" - от минус 5 градусов в Бутово до минус 5,4 на Балчуге. В Новой Москве минимальная температура воздуха составила минус 5,8. На территории Московской области самым холодным местом оказалась Шаховская, там минимальный термометр показал минус 6,6", - добавил он.
Специалист уточнил, что в субботу в условиях порывистого северо-западного ветра, дневной рост температуры в столичном регионе будет совсем невелик и составит лишь 1-2 градуса.
ОбществоМоскваНовая МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
