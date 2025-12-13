МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона, температура воздуха в столице опустилась до минус 5,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В минувшую пятницу зима предприняла очередную попытку обосноваться на территории столичного региона. Холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг, вызвал резкое понижение температуры. Так, в Москве после утренних плюс 5 градусов уже к 16 часам температура опустилась ниже 0, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил минус 5,8 - это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что до этого в лидерах был день 16 ноября, тогда столбики термометров опускались до отметки в минус 4,3 градуса.
"На других метеостанциях мегаполиса было немного "теплее" - от минус 5 градусов в Бутово до минус 5,4 на Балчуге. В Новой Москве минимальная температура воздуха составила минус 5,8. На территории Московской области самым холодным местом оказалась Шаховская, там минимальный термометр показал минус 6,6", - добавил он.
Специалист уточнил, что в субботу в условиях порывистого северо-западного ветра, дневной рост температуры в столичном регионе будет совсем невелик и составит лишь 1-2 градуса.
