"Мец" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 13 декабря
Футбол
Футбол
 
20:25 13.12.2025 (обновлено: 20:54 13.12.2025)
"Мец" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 13 декабря
"Мец" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 13 декабря
"Мец" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 13 декабря
"Мец" и "Пари Сен-Жермен" встретятся в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
футбол
чемпионат франции по футболу (лига 1)
спорт
анонсы и трансляции матчей
пари сен-жермен (псж)
мец
"Мец" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 13 декабря

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Мец" и "Пари Сен-Жермен" встретятся в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

Во сколько начало

Встреча состоится 13 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Сафонов снова в Лиге чемпионов. Даже поиграл вместе с украинцем
11 декабря, 01:20
 
