МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax TV, сообщило агентство Белта.
"В качестве интервьюера выступила Грета Конвей Ван Састерен, ведущая программы "Хроника с Гретой Ван Састерн" на телеканале Newsmax TV. Программа выходит по будням и занимает важное место в вечерней сетке вещания", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что "Грета Конвей Ван Састерен является супругой Джона Коула - спецпосланника США по Белоруссии, с которым Александр Лукашенко как раз в эти дни вел переговоры в Минске".
"Глава государства рассказал о своем видении будущего отношений между Беларусью и США. В интервью речь шла о перспективах урегулирования конфликта на Украине и роли в этом процессе президента США Дональда Трампа", - сообщило агентство.
Также Лукашенко высказался о ситуация вокруг Венесуэлы и росте напряженности в отношениях Каракаса и Вашингтона на фоне выдвигаемых США обвинений в наркотрафике.
"Александр Лукашенко также ответил на вопросы о своих личных впечатлениях от общения с рядом зарубежных лидеров, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - отмечается в публикации.
Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что ранее гостями программы были президенты США Джордж Буш и Джорж Буш-младший, Бил Клинтон, Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.