"Отец коррупции": вор и сыщик в одном лице. История Ваньки-Каина
09:25 13.12.2025
"Отец коррупции": вор и сыщик в одном лице. История Ваньки-Каина
Московский разбойник Иван Осипов держал в страхе всю Москву и был некоронованным главой ее преступного мира. Его жизнь, подобно мифу или приключенческому рассказу, перевернулась с ног на голову.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061638991_0:16:486:289_1920x0_80_0_0_203c972213236ea00c2b729a7d6bf90c.jpg
"Отец коррупции": вор и сыщик в одном лице. История Ваньки-Каина

CC BY-SA 4.0 / / Portrait of Ivan CainВанька-Каин
Ванька-Каин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
CC BY-SA 4.0 / / Portrait of Ivan Cain
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Московский разбойник Иван Осипов держал в страхе всю Москву и был некоронованным главой ее преступного мира. Его жизнь, подобно мифу или приключенческому рассказу, перевернулась с ног на голову.
Как заядлый вор смог “реабилитироваться” и за что получил прозвище Ванька-Каин?

В подмастерьях у "Камчатки"

Родился Иван в 1718 году в деревне Болгачиново Ростовского уезда Ярославской губернии. В 14 лет его забрали в Москву в качестве прислуги в господском доме купца Петра Филатьева. Некоторые считали такую участь подарком судьбы. Однако молодому Ваньке быстро наскучило быть на побегушках.
© РИА Новости / Олег Смыслов Ростов Великий
 Ростов Великий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Олег Смыслов
Ростов Великий
Парень стал гулять по кабакам и как-то раз свел знакомство с отставным матросом Петром Романовичем Смирным — известным вором по кличке Камчатка. К тому времени Ваньке уже стукнуло 16.
Решив "податься на волю", он ограбил дом и сбежал, оставив на воротах надпись: "Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я".
В шайке Камчатки Ванька начал свою криминальную карьеру. Первое его самостоятельное дело — набег на императорский Анненгофский дворец принес банде мешки с золотом и серебряной утварью.
© Public domainГенеральный план летней резиденции Анненгоф
Генеральный план летней резиденции Анненгоф - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Public domain
Генеральный план летней резиденции Анненгоф

Пособник — обычная курица

Вскоре Ванька попался людям своего бывшего хозяина. Но парень не сплоховал, закричав "Слово и дело!".
В XVIII веке эта кодовая фраза означала: человеку известно о некоем преступлении, про которое он незамедлительно хочет сообщить властям. А Ванька действительно имел "компромат" на барина. Слуги купца Филатьева в драке убили солдата, а труп его сбросили в заброшенный колодец.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремлевская набережная и Московский Кремль
В итоге молодого вора "отпустили с богом", выдав бумагу "для житья вольным письмом".
Постепенно Осипов матерел, становясь своего рода звездой в преступном мире. Как-то раз, задумав ограбление господского дома, он запустил в нужный двор перепуганную курицу и изобразил погоню за ней. Пока дворовые люди вместе с подельниками Ивана гонялись за курицей, ловкий вор успел изучить все нужные ему замки и засовы. Очень скоро дом был ограблен.
© СГЦ "Смена" - филиал ФНЦ "ВНИТИП" РАНКуры
Куры, выведенные в СГЦ Смена - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© СГЦ "Смена" - филиал ФНЦ "ВНИТИП" РАН
Куры

Из вора в доносителя

В 1741 году взошедшая на престол императрица Елизавета Петровна подписала указ "О Всемилостивейшем прощении преступников".
И внезапно в Сыскной приказ Москвы зашел Иван Осипов, заявивший, что отныне хочет помогать властям бороться с преступностью. Дескать, он знает всех воров и их повадки, а значит, никто, кроме него, не сможет их эффективно изобличать. Власти поверили и удостоили его официальным статусом "доносителя Сыскного приказа".
Первая же полицейская операция по его наводке накрыла воровскую сходку в доме дьякона — улов 45 человек. Всего же, по мнению московского историка Евгения Акельева, "пока Каин состоял на службе, было осуждено и сослано на каторжные работы 69 московских воров". Только за два года он способствовал поимке 298 преступных элементов. По некоторым данным, даже 500. Примерно в это же время к Ваньке намертво прилипает кличка Каин.
© Fotolia / Matthew LettrichЧеловек за решеткой
Человек за решеткой - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Fotolia / Matthew Lettrich
Человек за решеткой
При этом происходит нечто странное: несмотря на усилия Каина, в Москве наблюдался невиданный рост преступности. Москвичи пытались жаловаться, но им отвечали, что "главный московский сыщик" трудится в поте лица.

Вырвали ноздри и заклеймили

Поступив на службу, Ванька поселился в роскошном доме в самом престижном месте Москвы — в Зарядье. Обзаводится хорошей мебелью и строит бильярдную. Он ходит в дорогущем платье, а на пальце носит роскошный дорогущий перстень с алмазом. Его Каину проиграл отставной аудитор московского флота Василий Милюков.
Но вскоре над Осиповым сгустились тучи — поток жалоб не прекращался. В 1749 году его делом занялся лично генерал-полицмейстер Алексей Данилович Татищев, человек весьма крутого нрава. Он быстро установил, что Ванька-Каин, выдавая мелких преступников, покрывал крупных, способных оплатить его услуги. Кроме того, вор создал настоящую коррупционную сеть, купив за взятки практически всех чиновников Сыскного приказа.
© Public domainАлексей Данилович Татищев
Алексей Данилович Татищев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Public domain
Алексей Данилович Татищев
Действовал Ванька-Каин с таким размахом, что специальная комиссия, созданная для расследования его дела, работала на протяжении нескольких лет. В итоге в 1755 году суд вынес вердикт: высечь, колесовать, обезглавить. Однако в феврале 1756-го сенат приговор смягчил.
Каину дали плетей, вырвали ноздри, заклеймили словом В.О.Р. и сослали на каторгу — поначалу в балтийский Рогервик, оттуда в Сибирь, где его следы окончательно затерялись.
 
 
 
