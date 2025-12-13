Специалисты реконструировали газопровод в Косино-Ухтомском районе Москвы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию участка газопровода низкого давления на улице Михельсона в Косино-Ухтомском районе Восточного административного округа, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на улице Михельсона в Косино-Ухтомском районе Восточного административного округа. Работы выполнены в рамках плановой программы обновления городской газораспределительной системы", - говорится в сообщении.

Реконструкция началась в мае. За это время был обновлён участок газопровода протяжённостью более 2,6 километра. Вместо устаревших стальных труб проложили новую линию из современных полиэтиленовых, устойчивых к коррозии, механическим воздействиям и перепадам температуры.