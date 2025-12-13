Рейтинг@Mail.ru
Демократы в США получили 95 тысяч фото из дела Эпштейна - РИА Новости, 13.12.2025
00:35 13.12.2025
Демократы в США получили 95 тысяч фото из дела Эпштейна
Демократы в США получили 95 тысяч фото из дела Эпштейна
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
2025
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон
Демократы в США получили 95 тысяч фото из дела Эпштейна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей США получили 95 тысяч новых фото из дела обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна.
"Демократы из комитета по надзору получили 95 тысяч новых фото из наследства Эпштейна. Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми самыми могущественными людьми в мире", - говорится в сообщении демократов из указанного комитета в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании засекреченных документов по делу Эпштейна. Норма должна быть реализована в течение месяца после подписания. Конгресс одобрил документ по ускоренной процедуре, настолько единодушной была поддержка. Республиканская администрация настаивает, что демократы бы раскрыли компрометирующие оппонентов материалы в период, когда страну возглавлял представитель партии, но не сделали это, потому что таких документов нет.
Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский лидер добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.
Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний придать их огласке.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл Клинтон
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
