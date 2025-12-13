Рейтинг@Mail.ru
Более 60 домов в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:51 13.12.2025 (обновлено: 15:52 16.12.2025)
Более 60 домов в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве
Более 60 домов в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве
Капитальный ремонт более 60 домов в неоклассическом стиле проведен за десять лет на северо-востоке столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства
москва
2025
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Более 60 домов в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве

Более 60 домов в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве за десять лет

Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт более 60 домов в неоклассическом стиле проведен за десять лет на северо-востоке столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"По программе капитального ремонта в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы за последние десять лет привели в порядок более 60 домов в неоклассическом стиле. Его отличительные черты - монументальность и насыщенность античными образами. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие работы провели в зданиях и что потребовало особого подхода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди зданий в стиле советской неоклассики капитальный ремонт провели в том числе в доме 124, корпусе 17 на проспекте Мира. Уточняется, что специалисты привели в порядок крышу, подвальное помещение, заменили инженерные системы, восстановили фасад.
Как подчеркивается на сайте, в 2023 году работы провели в доме 122 на проспекте Мира. Это десятиэтажное здание в стиле советского неоклассицизма возвели в 1958 году. Его фасады оформлены многокомпонентной пластикой. Кроме того, нижние этажи парадного фасада отделены от верхней части профилированным карнизом и подчеркнуты рустом. По периметру дома тянется венчающий карниз. Во время ремонта специалисты привели в порядок крышу, заменили инженерные системы.
"Еще одно здание в неоклассическом стиле находится на Сельскохозяйственной улице (дом 13, корпус 3). Ремонт провели в этом году. Перед началом работ специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали уникальный проект, учитывающий все особенности здания", - добавляется в сообщении.
