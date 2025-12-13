Более 60 домов в неоклассическом стиле отремонтировали в Москве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт более 60 домов в неоклассическом стиле проведен за десять лет на северо-востоке столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По программе капитального ремонта в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы за последние десять лет привели в порядок более 60 домов в неоклассическом стиле. Его отличительные черты - монументальность и насыщенность античными образами. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие работы провели в зданиях и что потребовало особого подхода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди зданий в стиле советской неоклассики капитальный ремонт провели в том числе в доме 124, корпусе 17 на проспекте Мира. Уточняется, что специалисты привели в порядок крышу, подвальное помещение, заменили инженерные системы, восстановили фасад.

Как подчеркивается на сайте, в 2023 году работы провели в доме 122 на проспекте Мира. Это десятиэтажное здание в стиле советского неоклассицизма возвели в 1958 году. Его фасады оформлены многокомпонентной пластикой. Кроме того, нижние этажи парадного фасада отделены от верхней части профилированным карнизом и подчеркнуты рустом. По периметру дома тянется венчающий карниз. Во время ремонта специалисты привели в порядок крышу, заменили инженерные системы.