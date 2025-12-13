https://ria.ru/20251213/bespilotnik-2061824621.html
В Воронежской области цех приостановил работу после атаки БПЛА
В Воронежской области цех приостановил работу после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2025
В Воронежской области цех приостановил работу после атаки БПЛА
Один из цехов на промышленном предприятии в Воронежской области приостановил работу из-за повреждения оборудования обломками БПЛА, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области цех приостановил работу после атаки БПЛА
В Воронежской области приостановили работу цеха после падения обломков БПЛА ВСУ