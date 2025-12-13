Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных - РИА Новости, 13.12.2025
20:59 13.12.2025
Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных
Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных заявил, что Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных, среди которых граждане Украины. РИА Новости, 13.12.2025
в мире
белоруссия
украина
сша
александр лукашенко
мария колесникова
виктор бабарико
белоруссия
украина
сша
в мире, белоруссия, украина, сша, александр лукашенко, мария колесникова, виктор бабарико
В мире, Белоруссия, Украина, США, Александр Лукашенко, Мария Колесникова, Виктор Бабарико
Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных

Минск передал Киеву 114 освобожденных заключенных, среди которых есть украинцы

© Фото : Украинский координационный штаб по вопросам военнопленныхВозвращенные граждане Украины, которые были задержаны в Белоруссии
Возвращенные граждане Украины, которые были задержаны в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных
Возвращенные граждане Украины, которые были задержаны в Белоруссии
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных заявил, что Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных, среди которых граждане Украины.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Журналист Почобут отказался покидать Белоруссию, заявили в МИД Польши
Вчера, 20:23
"Сегодня между Украиной и Белоруссией состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц... Украине были переданы 114 гражданских граждан, среди них - украинцы, которые содержались на территории Белоруссии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Точное количество украинских и белорусских граждан не называется.
На опубликованных штабом фотографиях прибывших на Украину граждан можно заметить оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико. Об их помиловании в Белоруссии в субботу сообщало агентство Рейтер.
В субботу близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан ряда стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Сообщалось, что решение о помиловании было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
Вчера, 16:39
 
В миреБелоруссияУкраинаСШААлександр ЛукашенкоМария КолесниковаВиктор Бабарико
 
 
