МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных заявил, что Белоруссия передала Украине 114 освобожденных заключенных, среди которых граждане Украины.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран.
"Сегодня между Украиной и Белоруссией состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц... Украине были переданы 114 гражданских граждан, среди них - украинцы, которые содержались на территории Белоруссии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Точное количество украинских и белорусских граждан не называется.
На опубликованных штабом фотографиях прибывших на Украину граждан можно заметить оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико. Об их помиловании в Белоруссии в субботу сообщало агентство Рейтер.
В субботу близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан ряда стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Сообщалось, что решение о помиловании было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Минска.