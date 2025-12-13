МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Решив бессрочно заблокировать замороженные российские активы, Евросоюз ускорил свой упадок, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети Х.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европа бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. По ее словам, 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву.
ЦБ России подаст иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
