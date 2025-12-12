https://ria.ru/20251212/zvonki-2061615430.html
Более 7,5 млн звонков приняла и обработала робот Светлана в Подмосковье
Более 7,5 миллиона звонков приняла и обработала робот Светлана от жителей Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 7,5 миллиона звонков приняла и обработала робот Светлана от жителей Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области жителям помогает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она записывает на прием к врачу, вызывает доктора на дом, а также переносит или отменяет записи.
Помимо этого, Светлана сама совершает звонки, чтобы напомнить о предстоящем визите в поликлинику или о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства через телемедицинскую консультацию.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что робот Светлана помогает жителям решать основные вопросы в сфере здравоохранения и при необходимости переключает звонок на оператора.
"С начала года она приняла и обработала уже более 7,5 миллионов звонков", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Одновременно робот Светлана может обрабатывать до 600 звонков. В пресс-службе напомнили, что записаться к врачу также можно через региональный портал госуслуг "Здоровье Подмосковья", инфомат в поликлинике или с помощью чат-бота "Денис" в мессенджерах "Телеграм" и Мax.