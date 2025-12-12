МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о референдуме говорит о приближении завершения конфликта, пишет Spectator.
В статье отмечается, что глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Исход неизбежно будет плачевным для Украины. Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно – окончание войны только что значительно приблизилось", – говорится в публикации.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
