На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 12.12.2025
На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях
На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях - РИА Новости, 12.12.2025
На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях
Заявление Владимира Зеленского о референдуме говорит о приближении завершения конфликта, пишет Spectator. В статье отмечается, что глава киевского режима...
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
украина
киев
украина
в мире, киев, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Украина
На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях

Spectator: заявление Зеленского о референдуме намекает на завершение конфликта

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о референдуме говорит о приближении завершения конфликта, пишет Spectator.

В статье отмечается, что глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Вчера, 11:20
"Исход неизбежно будет плачевным для Украины. Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно – окончание войны только что значительно приблизилось", – говорится в публикации.

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Журналист забил тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
