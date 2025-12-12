Рейтинг@Mail.ru
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.12.2025 (обновлено: 08:01 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/zelenskiy-2061527878.html
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский еще в воскресенье анонсировал некое "очень громкое заявление", озвучить которое планировал на очередном заседании суда по... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:00:00+03:00
2025-12-12T08:01:00+03:00
в мире
киев
израиль
украина
тимур миндич
анатолий шарий
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061503975_0:55:1536:919_1920x0_80_0_0_cefd4fc7b38d23fecddbdb3d943a3705.png
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060688167.html
https://ria.ru/20251207/britaniya-2060324867.html
киев
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061503975_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_07e6367cbec87d66fb6b0abe5cb8011e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, израиль, украина, тимур миндич, анатолий шарий, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), энергоатом, служба безопасности украины, аналитика
В мире, Киев, Израиль, Украина, Тимур Миндич, Анатолий Шарий, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Энергоатом, Служба безопасности Украины, Аналитика

Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Украинский олигарх Игорь Коломойский еще в воскресенье анонсировал некое "очень громкое заявление", озвучить которое планировал на очередном заседании суда по его делу, которое должно было пройти в понедельник.
Но оно не состоялось. Причина оказалась нетривиальной — сломалась машина конвоя. По всей видимости, она в Киеве единственная, поэтому из СИЗО бывшего спонсора Зеленского довезти не смогли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
10 декабря, 08:00
Заседание перенесли на вторник — но снова зря: на этот раз заболел судья. Возможность высказаться опальному олигарху предоставили только в среду. И он заговорил.
По его словам, на успевшего скрыться в Израиле Тимура Миндича, которого обвиняют в создании коррупционной схемы с "Энергоатомом", пытались организовать покушение. Это произошло 28 ноября, сам Миндич не пострадал, ранение получила домработница, а преступников задержали.
На следующий день Коломойский добавил деталей: для убийства Миндича привлекли двух "фрилансеров", которые приехали в Израиль с Украины как беженцы полтора года назад. Вербовало их, по его словам, украинское посольство, когда они обратились по вопросам своих документов.
"Но точно не СБУ и не ГУР. В посольстве всегда есть представитель Службы внешней разведки. А кто назначал главу Службы внешней разведки?" — намекнул Коломойский.
При этом, как утверждает бизнесмен, завербованным выдали пистолет Макарова с глушителем. "Не додумались дать "Беретту" какую-нибудь или "Глок", — усмехнулся он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
Что ж, уровень работы организаторов покушения (оставим в стороне "фрилансеров", которые, по словам нардепа Рады Гончаренко, "перепутали дом") вызывает, мягко скажем, вопросы. И с точки зрения подбора кадров, и с точки зрения подготовки.
Неожиданно Коломойский добавил, что Зеленскому выгодно, чтобы Миндич был жив.
А вот украинский журналист Анатолий Шарий убежден в обратном. По его информации, подготовка покушения началась сразу же после бегства Миндича, причем в ней активно участвовала СБУ, а курировал лично Зеленский.
В сухом остатке у нас имеются две версии.
Если за произошедшим действительно стоит Зеленский, то это, безусловно, сигнал для всех его партнеров, что выбора у них нет: ко дну они пойдут вместе с нынешним главой киевского режима. Под суд — вместе, на эшафот — вместе. А при попытке покинуть корабль до его капитана им останется надеяться только на идиотизм киллеров. И это серьезный повод призадуматься его соратникам. Ведь катастрофа киевского режима с каждым днем все ближе. Она неминуема. И это не тот случай, когда слепая преданность рулевому может помочь ее предотвратить.
А если в перечне всех мыслимых и немыслимых преступлений Зеленского действительно нет покушения на Миндича? На кого тогда намекает Коломойский?
Нынешний глава украинской СВР — Олег Иващенко. В украинской прессе его принято называть человеком Ермака. Причем настолько преданным, что даже после отставки главы офиса президента он занимается его прикрытием и, по информации украинских СМИ, пытается помочь выехать с Украины.
И тогда, возможно, бывшая правая рука Зеленского пытается убрать человека, чья жизнь крайне важна для просроченного президента. Учитывая утечки об истерике, которую Ермак закатил Зеленскому после отставки, такая версия не выглядит оторванной от реальности. А значит, раздрай в Киеве между вчерашними подельниками принимает совсем уж радикальный поворот — вплоть до заказных убийств, грозящих обернуться международными скандалами. Причем со странами как минимум не враждебными для нынешнего украинского режима.
Какой из этих вариантов для Киева хуже? Оба хуже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
После Украины — Британия готовит обходной маневр против России
7 декабря, 08:00
 
В миреКиевИзраильУкраинаТимур МиндичАнатолий ШарийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЭнергоатомСлужба безопасности УкраиныАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала