Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский еще в воскресенье анонсировал некое "очень громкое заявление", озвучить которое планировал на очередном заседании суда по его делу, которое должно было пройти в понедельник.

Но оно не состоялось. Причина оказалась нетривиальной — сломалась машина конвоя. По всей видимости, она в Киеве единственная, поэтому из СИЗО бывшего спонсора Зеленского довезти не смогли.

Заседание перенесли на вторник — но снова зря: на этот раз заболел судья. Возможность высказаться опальному олигарху предоставили только в среду. И он заговорил.

По его словам, на успевшего скрыться в Израиле Тимура Миндича , которого обвиняют в создании коррупционной схемы с " Энергоатомом ", пытались организовать покушение. Это произошло 28 ноября, сам Миндич не пострадал, ранение получила домработница, а преступников задержали.

На следующий день Коломойский добавил деталей: для убийства Миндича привлекли двух "фрилансеров", которые приехали в Израиль с Украины как беженцы полтора года назад. Вербовало их, по его словам, украинское посольство, когда они обратились по вопросам своих документов.

"Но точно не СБУ и не ГУР. В посольстве всегда есть представитель Службы внешней разведки. А кто назначал главу Службы внешней разведки?" — намекнул Коломойский.

При этом, как утверждает бизнесмен, завербованным выдали пистолет Макарова с глушителем. "Не додумались дать "Беретту" какую-нибудь или "Глок", — усмехнулся он.

Что ж, уровень работы организаторов покушения (оставим в стороне "фрилансеров", которые, по словам нардепа Рады Гончаренко, "перепутали дом") вызывает, мягко скажем, вопросы. И с точки зрения подбора кадров, и с точки зрения подготовки.

Неожиданно Коломойский добавил, что Зеленскому выгодно, чтобы Миндич был жив.

А вот украинский журналист Анатолий Шарий убежден в обратном. По его информации, подготовка покушения началась сразу же после бегства Миндича, причем в ней активно участвовала СБУ, а курировал лично Зеленский.

В сухом остатке у нас имеются две версии.

Если за произошедшим действительно стоит Зеленский, то это, безусловно, сигнал для всех его партнеров, что выбора у них нет: ко дну они пойдут вместе с нынешним главой киевского режима. Под суд — вместе, на эшафот — вместе. А при попытке покинуть корабль до его капитана им останется надеяться только на идиотизм киллеров. И это серьезный повод призадуматься его соратникам. Ведь катастрофа киевского режима с каждым днем все ближе. Она неминуема. И это не тот случай, когда слепая преданность рулевому может помочь ее предотвратить.

А если в перечне всех мыслимых и немыслимых преступлений Зеленского действительно нет покушения на Миндича? На кого тогда намекает Коломойский?

Нынешний глава украинской СВР — Олег Иващенко. В украинской прессе его принято называть человеком Ермака. Причем настолько преданным, что даже после отставки главы офиса президента он занимается его прикрытием и, по информации украинских СМИ, пытается помочь выехать с Украины.

И тогда, возможно, бывшая правая рука Зеленского пытается убрать человека, чья жизнь крайне важна для просроченного президента. Учитывая утечки об истерике, которую Ермак закатил Зеленскому после отставки, такая версия не выглядит оторванной от реальности. А значит, раздрай в Киеве между вчерашними подельниками принимает совсем уж радикальный поворот — вплоть до заказных убийств, грозящих обернуться международными скандалами. Причем со странами как минимум не враждебными для нынешнего украинского режима.