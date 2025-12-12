Пленарное заседание состоялось на конгрессе "Ядерная медицина-2025"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В рамках пленарного заседания IV конгресса с международным участием "Ядерная медицина-2025" выступили ведущие эксперты в этой области, сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

Конгресс проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 13 декабря. В мероприятии принимают участие свыше 500 ведущих профильных специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В приветственном слове к участникам конгресса министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко акцентировал внимание на стратегической роли ядерной медицины в отечественном здравоохранении. Он отметил, что данная дисциплина существенно способствует ранней диагностике и профилактике осложнений, а также снижению смертности от социально значимых заболеваний.

По данным пресс-службы, приветствие участникам конгресса направила и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова. Она отметила многолетнее плодотворное сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" и обозначила ведущие разработки Агентства в радиофармацевтике.

"В этом году наша страна широко отмечает 80-летие атомной промышленности. Федеральное медико-биологическое агентство исторически является стратегическим партнером атомной отрасли с момента своего основания. Это касается не только медико-биологического сопровождения атомщиков, но и научного взаимодействия, в том числе на площадке Научно-технического совета "Росатома" "Ядерная медицина и радиационная биология". Научно-клинические центры Федерального медико-биологического агентства проводят широкий спектр научных исследований по разработке радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний", – говорится в приветствии Скворцовой.

В свою очередь, первый замгенерального директора АО "Росатом Наука" Александр Тузов зачитал участникам мероприятия приветствие генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, в котором последний подчеркнул, что ядерная медицина – одно из важнейших направлений развития высокотехнологичного здравоохранения. Она обеспечивает персонализированный подход к диагностике и лечению различных, в том числе, онкологических заболеваний.

"Сегодня "Росатом" является одним из мировых лидеров в поставках медицинских изотопов и радиофармпрепаратов. Экспорт радиоизотопной продукции осуществляется в более, чем 50 стран мира. Сейчас мы строим в Обнинске крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP, который будет выпускать уникальные препараты для диагностики и лечения онкологических, кардиологических, ревматологических, неврологических, эндокринных заболеваний. При поддержке "Росатома" строятся высокотехнологичные медицинские центры в различных регионах страны", – отметил Лихачев.

В ходе пленарного заседания участники отдельно подчеркнули важность кооперации научных центров, медицинских организаций и производственных предприятий в развитии всех направлений отечественной ядерной медицины.

"Сегодня Научный дивизион "Росатома" не ограничивается только реакторным производством изотопов. Мы закрываем всю цепочку производственной линейки, начиная от фундаментальной науки и заканчивая коммерческими продажами. Мы обладаем мощной командой ученых и специалистов, которые способны и готовы обеспечивать разработку новых технологий производства радионуклидной продукции. При этом мы смотрим далеко вперед, решая не только текущие задачи, но и закладывая основу для будущего. Нам важно взаимодействовать с медицинским сообществом и социальными структурами, выстраивать диалог и формировать общие цели. Только таким образом мы сможем достигнуть поставленных целей", – сказал Тузов.

Как отметили в пресс-службе, гендиректор ФБГУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФБГУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что ежегодно более 50 тысяч пациентов в нашей стране нуждаются в технологиях ядерной медицины (в том числе при раке щитовидной железы, костных метастазах и тяжелых опухолях разных локализаций). Около 220 российских учреждений используют радионуклиды в диагностике и лечении онкологических и неонкологических заболеваний.

"Ядерная медицина характеризуется высокой стоимостью оборудования, радиофармпрепаратов и инфраструктуры (циклотроны, ПЭТ‑центры, радиационная безопасность), что делает невозможным ее развитие без государственной поддержки со стороны Минздрава и правительства России. Необходимо расширять использование методов ядерной медицины не только в онкологии, но и в кардиологии и неврологии, где Россия заметно отстает от зарубежных практик. Кроме того, важно выстраивать совместные клинические протоколы между учреждениями, быстро накапливать клинический материал и цитируемые публикации. Это одна из ключевых задач для такой крупной ядерной державы, как Российская Федерация", – подчеркнул Каприн.

Президент конгресса, академик РАН, академик РАО, генеральный директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Борис Долгушин рассказал об особенностях бор-нейтронзахватной терапии. По его словам, подготовка к внедрению этой новой технологии в клинической онкологии уже ведется в центре.

Главный внештатный специалист по медицинской радиологии, генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов в своем выступлении рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в системе ФМБА России. Он подчеркнул, что Агентство обладает уникальным стратегическим потенциалом, чтобы стать одним из драйверов ядерной медицины в нашей стране.

"Развитие ядерной медицины в системе Федерального медико-биологического агентства – это синергия фундаментальной науки, высоких технологий и практического здравоохранения", – заявил Удалов.

Приветствия участникам мероприятия также направили: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-президент РАН, академик РАН Михаил Пирадов.

Кроме того, гендиректор "Научного центра экспертизы средств медицинского применения" (ФГБУ НЦЭСМП) Валентина Косенко рассказала, что на сегодняшний день в России зарегистрированы 62 радиофармпрепарата (РФЛП), из них только четыре – иностранного производства.

Большинство РФЛП – диагностические, однако в последнее время растет число препаратов, предназначенных для терапии тяжелых заболеваний. Для дальнейшего развития направления ядерной медицины необходима разработка и внедрение инновационных препаратов для тераностики, расширение показаний для применения РФЛП, прогрессивные разработки в области радиохимии, особенно в производстве изотопов, государственная поддержка и инвестиции, подчеркнула спикер.