Запад больше не поддерживает международное право, заявила Захарова - РИА Новости, 12.12.2025
14:34 12.12.2025 (обновлено: 14:35 12.12.2025)
Запад больше не поддерживает международное право, заявила Захарова
в мире
мария захарова
нато
2025
Новости
в мире, мария захарова, нато
В мире, Мария Захарова, НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Западные страны больше не поддерживают международное право, они поддерживают "порядок, основанный на правилах", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Многие страны в этом мире, большинство, — за международное право, которое, с их точки зрения, должно быть реальной основой для восстановления отношений или просто движения вперёд. Но некоторые страны, меньшинство стран — западные страны, страны НАТО, ориентированные на НАТО, — они больше не поддерживают эту систему международного права. Они предлагают так называемый новый, основанный на правилах порядок", - сказала Захарова, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0" международной ассоциации по фактчекингу.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
