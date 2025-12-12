https://ria.ru/20251212/volontery-2061726537.html
Волонтеры ЕР доставили более 145 тысяч тонн гумпомощи бойцам СВО
Волонтеры "Единой России" доставили уже более 145 тысяч тонн гуманитарной помощи бойцам СВО, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.12.2025
