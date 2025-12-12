Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры ЕР доставили более 145 тысяч тонн гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 12.12.2025
17:48 12.12.2025
Волонтеры ЕР доставили более 145 тысяч тонн гумпомощи бойцам СВО
Волонтеры ЕР доставили более 145 тысяч тонн гумпомощи бойцам СВО
Волонтеры "Единой России" доставили уже более 145 тысяч тонн гуманитарной помощи бойцам СВО, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.12.2025
дмитрий медведев, единая россия
Надежные люди, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" доставили уже более 145 тысяч тонн гуманитарной помощи бойцам СВО, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Они (волонтеры "Единой России" - ред.) доставили уже более 145 тысяч тонн гуманитарных грузов нашим бойцам. Они работают в госпиталях, восстанавливают мирную жизнь в регионах, которые пострадали от боевых действий", - сказал Медведев на заседании Генсовета ЕР.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Курганская область планирует направить 200 дронов и технику в зону СВО
11 декабря, 14:22
 
Надежные людиДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
