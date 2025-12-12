https://ria.ru/20251212/vnukovo-2061608089.html
Во Внуково нет скопления пассажиров после снятия ограничений
Во Внуково нет скопления пассажиров после снятия ограничений - РИА Новости, 12.12.2025
Во Внуково нет скопления пассажиров после снятия ограничений
Очередей и скопления пассажиров в терминале аэропорта "Внуково" после снятия ограничений нет, говорится в сообщении воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:00:00+03:00
2025-12-12T11:00:00+03:00
2025-12-12T11:05:00+03:00
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20251212/domodedovo-2061608498.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт)
Во Внуково нет скопления пассажиров после снятия ограничений
Во Внуково нет очередей и скопления пассажиров после снятия ограничений
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Очередей и скопления пассажиров в терминале аэропорта "Внуково" после снятия ограничений нет, говорится в сообщении воздушной гавани.
"Международный аэропорт "Внуково" работает на вылет/прилет. На данный момент очередей и скопления пассажиров в терминале нет. Сотрудники аэропорта "Внуково" и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе", - говорится в сообщении.
В аэропорте добавили, что для комфортного ожидания рейсов в терминале для пассажиров доступны зоны отдыха с походными матрасами; игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт. Кроме того, во "Внуково" установлены 29 современных зарядных станций; бесплатные фонтанчики с водой.
"Рекомендуем перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта, в Telegram-боте или по телефону справочной аэропорта... Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании", - заключили в компании.