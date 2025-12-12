Рейтинг@Mail.ru
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:02 12.12.2025
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра
Порывы ветра в Москве достигают 18 метров в секунду в пятницу вечером, есть случаи повреждения конструкций и деревьев, сообщил столичный комплекс городского... РИА Новости, 16.12.2025
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра

В Москве ветер усилился до 18 метров в секунду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Непогода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порывы ветра в Москве достигают 18 метров в секунду в пятницу вечером, есть случаи повреждения конструкций и деревьев, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Порывы ветра до 18 метров в секунду зафиксированы в столице. Есть случаи повреждения конструкций. Городские службы оперативно устраняют поврежденные ветром деревья и конструкции. Сильный ветер сопровождается снегом. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горслужбы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями", - подчеркивается в сообщении.
Гололедица - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы
12 декабря, 15:54
 
