https://ria.ru/20251212/veter-2062413615.html
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра - РИА Новости, 16.12.2025
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра
Порывы ветра в Москве достигают 18 метров в секунду в пятницу вечером, есть случаи повреждения конструкций и деревьев, сообщил столичный комплекс городского... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-12T16:02:00+03:00
2025-12-12T16:02:00+03:00
2025-12-16T16:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904040174_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_1b24668356570a8ab0b90ecfe23e1b46.jpg
https://ria.ru/20251212/gololeditsa-2062411322.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904040174_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_857bf587d600743425140283d3303e6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Москва
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра
В Москве ветер усилился до 18 метров в секунду
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порывы ветра в Москве достигают 18 метров в секунду в пятницу вечером, есть случаи повреждения конструкций и деревьев, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Порывы ветра до 18 метров в секунду зафиксированы в столице. Есть случаи повреждения конструкций. Городские службы оперативно устраняют поврежденные ветром деревья и конструкции. Сильный ветер сопровождается снегом. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горслужбы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями", - подчеркивается в сообщении.