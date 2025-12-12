Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в Москве из-за ветра

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порывы ветра в Москве достигают 18 метров в секунду в пятницу вечером, есть случаи повреждения конструкций и деревьев, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

"Порывы ветра до 18 метров в секунду зафиксированы в столице. Есть случаи повреждения конструкций. Городские службы оперативно устраняют поврежденные ветром деревья и конструкции. Сильный ветер сопровождается снегом. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что горслужбы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.