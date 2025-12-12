Венгрия впервые приняла участие в Московской неделе интерьера и дизайна

Рейтинг@Mail.ru
18:50 12.12.2025
2025-12-12T18:50:00+03:00
2025-12-12T18:50:00+03:00
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Представители креативной индустрии Венгрии, которые впервые принимают участие в Московской неделе интерьера и дизайна, выступили на сессии "Путешествие из Будапешта в Москву" и пригласили россиян изучать дизайн в венгерской столице, сообщает пресс-служба выставки.
Как сообщил директор Института Листа Венгерского культурного центра в Москве Шандор Козлов, выступивший модератором сессии, совместная работа профессионалов индустрии двух стран началась благодаря сотрудничеству с Московским музеем дизайна, который возглавляет участник экспертного совета Московской недели интерьера и дизайна Александра Санькова.
"У нас было много проектов с музеем, и я надеюсь, что они продолжатся в будущем. Мы представляли программу "Shaping Hungary: Венгерский дизайн в XXI веке" на Московской биеннале дизайна. Венгрия была там специальным гостем. Мы выиграли главный приз, и это стало для нас важным моментом", — приводятся в сообщении слова Козлова.
Директор Института Листа рекомендовал молодым российским дизайнерам обратить внимание на Университет дизайна и искусств имени Ласло Мохоли-Надя в Будапеште. "Там есть дисциплины, которые преподаются на английском языке, и стипендиальные программы, рассчитанные специально на студентов из России", — пояснил он.
В свою очередь, преподаватель Университета дизайна и искусств Даниэль Лакош рассказал о выставке Rubik 80/50. Экспозиция посвящена двум юбилеям 2024 года — 80-летию венгерского скульптора и преподавателя архитектуры Эрне Рубика, а также 50-летию его знаменитого кубика. "Выставка побывала в Токио, Сеуле, Нью-Йорке. Следующей остановкой может быть Москва", — добавил Лакош.
VII Московская неделя интерьера и дизайна проходит в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ с 11 по 14 декабря. Крупнейшее отраслевое мероприятие объединило более 1200 производителей из 15 стран.
