Ушаков назвал важную для России составную часть плана по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
14:52 12.12.2025
Ушаков назвал важную для России составную часть плана по Украине
Ушаков назвал важную для России составную часть плана по Украине
Помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:52:00+03:00
2025-12-12T14:52:00+03:00
Ушаков назвал важную для России составную часть плана по Украине

Ушаков назвал вывод ВСУ из Донбасса важной составной частью плана по Украине

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
"Пока нет такого, чтобы они (украинская стороне - ред.) согласились четко вывести войска. Потому что это очень важная составная часть всего плана мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью изданию "Коммерсант".
