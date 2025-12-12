Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 12.12.2025 (обновлено: 12:29 12.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3130 военнослужащих ВСУ, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и...
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю

ВСУ потеряли до 3130 военных в зоне группировки войск "Центр" за неделю

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3130 военнослужащих ВСУ, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 3130 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
