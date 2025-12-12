https://ria.ru/20251212/tsentr-2061627507.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю - РИА Новости, 12.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3130 военнослужащих ВСУ, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:23:00+03:00
2025-12-12T12:23:00+03:00
2025-12-12T12:29:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_95b97332c305a2173475c8ff1042506a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_798125f21b4dbf20df7fee880b4d1c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю
ВСУ потеряли до 3130 военных в зоне группировки войск "Центр" за неделю