Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" за неделю

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3130 военнослужащих ВСУ, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.