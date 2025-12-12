Рейтинг@Mail.ru
09:27 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tsb-2061581472.html
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия, Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ЦБ РФ оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза, сообщил регулятор.
Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов.
«

"Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза", - говорится в заявлении.

Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова
4 декабря, 14:47
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕврокомиссияЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
