https://ria.ru/20251212/tsb-2061581472.html
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов - РИА Новости, 12.12.2025
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов
ЦБ РФ оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:27:00+03:00
2025-12-12T09:27:00+03:00
2025-12-12T09:27:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_d1a068081cb8c51fcc3c8995002a7e92.jpg
https://ria.ru/20251204/mery-2059780262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ccbea3ae1cb000c778e93946ea9361b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия, Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов
ЦБ перейдет к реализации мер защиты интересов РФ от ЕС без уведомления