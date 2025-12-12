Рейтинг@Mail.ru
"Унизительный оборот". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
21:18 12.12.2025 (обновлено: 22:52 12.12.2025)
"Унизительный оборот". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского сейчас оскорбляют, высмеивают и унижают больше всех остальных политических деятелей в мире, написал профессор социологии, глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини в статье издания Il Fatto Quotidiano.
"Конфликт на Украине принял ужасно унизительный для Европы и Зеленского оборот. Страны НАТО обсуждают между собой, какие регионы Украина уступит России (почти весь выход к морю), какая армия будет у Украины (безобидная), в какие военные альянсы Украина не сможет вступить (например, в НАТО), а также новое вступление России в "Большую восьмерку" (прощайте, санкции и возвращение российских активов)", — отметил он.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо
Вчера, 21:14
Орсини добавил, что сейчас ведутся разговоры о том, как отстранить Зеленского с помощью выборов, и напомнил, что Вашингтон в последнее время крайне резко отзывается о главе киевского режима. В частности, президент США Дональд Трамп недавно сравнил его с американским шоуменом и цирковым деятелем Ф. Т. Барнумом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:56
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
