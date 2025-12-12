https://ria.ru/20251212/tramp-2061758997.html
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи на фоне эскалации конфликта между двумя странами, сообщил канал Fox... РИА Новости, 12.12.2025
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ
Fox Business: Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи