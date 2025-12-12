Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
20:35 12.12.2025
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ
в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи на фоне эскалации конфликта между двумя странами, сообщил канал Fox Business со ссылкой на Белый дом.
"Представитель Белого дома сообщил Fox, что президент Трамп сегодня провёл телефонные разговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи", - написал корреспондент канала Эдвард Лоуренс в соцсети X.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Премьер Таиланда рассказал о контактах с США по конфликту с Камбоджей
В миреТаиландКамбоджаСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
