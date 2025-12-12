Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой - РИА Новости, 12.12.2025
19:09 12.12.2025
Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой - РИА Новости, 12.12.2025
Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Суд продлил на 3 месяца, до 15 марта 2026 года, заключение под стражу экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой и другим фигурантам дела о... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:09:00+03:00
2025-12-12T19:09:00+03:00
происшествия
краснодар
ростов-на-дону
ростов
ростовский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
ростов-на-дону
ростов
Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой до 15 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Суд продлил на 3 месяца, до 15 марта 2026 года, заключение под стражу экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой и другим фигурантам дела о взяточничестве ростовских судей, а также продлил арест на имущество в рамках уголовного дела, защита настаивает на оправдательном приговоре, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.
"Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу подсудимым Золотаревой, Юровой, Бондаренко и Рощевскому до 15.03.2026… Продлить до 15.03.2026 года применение мер… в виде ареста на имущество", - объявил судья.
Защита подсудимых в отношении ходатайства гособвинителя возражала, заявляла, что оснований для удовлетворения этого ходатайства нет, и просила изменить меру пресечения на домашний арест.
Адвокаты, защищающие интересы Золотаревой, заявили в суде, что доказательств вины Золотаревой, представленных гособвинением, недостаточно для вынесения приговора, и правовых оснований для этого нет. Защита заявляла также, что объявленное гособвинителем требование наказания в виде 20 лет лишения свободы при том, что Золотаревой должно исполниться 67 лет, является "завуалированным пожизненным лишением свободы" и "завуалированной смертной казнью".
Защита Золотаревой и её экс-заместителя Татьяны Юровой объявила, что обвинение построено не на объективных доказательствах, а на "неподтвержденных фактическими обстоятельствами доказательствах". Заявление об оказывании Золотаревой влияния на судей с целью принятия того или иного решения также, по мнению защиты, является заблуждением.
Один из адвокатов Золотаревой также просил снять арест на имущество сына экс-судьи, Сергея Золотарева, которое, по его словам, имеет законный источник происхождения, "физически не могло быть преобразовано из преступных доходов" и не должно быть конфисковано. В частности, речь идет о квартире, которая, по словам адвоката, перешла по наследству, и об автомобиле. Адвокат заявил об избыточности обеспечительных мер, наложенных на имущество Золотаревой и его сына, в том числе в отношении еще одного поданного искового заявления об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Также адвокат просил снять арест, наложенный в том числе на денежные средства и другие активы Золотаревой, просил вернуть телефоны iPhone SE и iPhone 7 и четыре блокнота.
По словам защитника Юровой, ни одного прямого фактического доказательства передачи взяток в указанных обвинением суммах не было, а обвинение основывается на "крайне сомнительных и косвенных доказательствах". Экспертиза видеозаписей, по заявлению адвоката, показала, что "лингвистических признаков передачи денежных средств выявлено не было".
"Побудительных конструкций к передаче денежных средств выявлено не было", - сказал адвокат. Он добавил, что факт давления со стороны подсудимых на судебные процессы ничем не подтверждается, все решения выносились в совещательной комнате, а гособвинение, по его словам, "просит поверить на слово".
Обвиняемый в посредничестве во взяточничестве экс-глава управления областного судебного департамента Андрей Рощевский, заявил, равно как и его адвокат, о том, что предъявленные ему обвинения содержат суждения, не подкрепленные фактами, при этом трактовка предполагаемых обстоятельств предложения Золотаревой взятки и записей разговоров говорят о "прямом искажении действительности".
Елена Золотарева заявила суду, что "не желает участвовать в прениях". Предполагается, что Юрова и Бондаренко выскажут свою позицию в ходе следующего судебного заседания.
Следующее заседание назначено на 19 декабря.
Гособвинение на предыдущем заседании запросило 20 лет колонии и 170 миллионов рублей штрафа экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, обвиняемой во взяточничестве. Экс-заместителю Золотаревой Татьяне Юровой прокурор просил назначить 18 лет лишения свободы и штраф в 120 миллионов рублей. Бывшему председателю Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко - 7 лет лишения свободы и 4 миллиона рублей штрафа, бывшему начальнику управления областного судебного департамента Андрею Рощевскому - 10 лет лишения свободы и штраф в 50 миллионов рублей.
Обвиняемые свою вину во вменяемых им преступлениях не признали.
Дело поступило в суд Краснодара в 2025 году, в нем фигурируют арестованные в 2023 году по делу о взяточничестве экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Им вменяется получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой в особо крупном размере. Другие фигуранты - экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский, им вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Как ранее сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в отношении еще одного фигуранта Альберта Романова суд приостановил производство по делу, удовлетворив соответствующее ходатайство после заключения им контракта с Минобороны для отправки в зону СВО.
В апреле 2023 года Золотарева написала заявление об отставке с поста председателя Ростовского областного суда по собственному желанию. Позже Высшая квалификационная коллегия судей по представлению главы СК России разрешила возбудить против нее уголовное дело, а Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову по делу о взяточничестве.
ПроисшествияКраснодарРостов-на-ДонуРостовРостовский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
