В Словакии призвали обсудить психическую пригодность депутатов к работе

БРАТИСЛАВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель парламента Словакии Рихард Раши заявил, что уместно задаться вопросом о психической пригодности депутатов к работе после заседания, которое обернулось скандалом.

Вечером в четверг на заседании парламента Словакии произошло несколько словесных перепалок и стычек между депутатами. В пятницу депутат от правящей партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") Ян Рихтер потребовал от бывшего премьера Словакии, главы представленного в парламенте оппозиционного движения Slovensko ("Словакия") Игоря Матовича извиниться перед коллегами за оскорбления. Матович вечером в четверг вступил в словесную перепалку с депутатами от партии Smer-SD Зузаной Матейичковой и Зузаной Плевиковой. По словам Матейичковой, бывший премьер еще и толкнул ее.

"Нам следовало бы вернуться к теме психической пригодности выполнять обязанности депутата парламента. Повторяю, это действительно открывает легитимный вопрос психической пригодности к мандату депутата", - сказал Раши на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.

По мнению Раши, именно Матович дал старт той ситуации, которая произошла вечером в четверг в парламенте.

"Всю эту смуту, все эти вульгаризмы начал он, и распространял главным образом он. Поэтому первым вопросом следующей сессии парламента (в конце января - ред.) будет рассматриваться регламент, в котором мы разберемся и с таким людьми, которые, возможно, в других странах после таких выражений уже никогда бы не были на политической сцене", - заключил Раши.

Матович в пятницу в свою очередь заявил, что не оскорблял Плевикову, и продемонстрировал видеозапись, на которой она пыталась вырвать у него плакат. Он в четверг вечером также участвовал в потасовке с другими депутатами от правящей коалиции: они толкались и кричали друг на друга. Матович показал видеозапись, на которой запечатлено как одна из заявивших об оскорблениях депутатов толкает его в плечо. Тем не менее, Матович признал, что некоторые слова не должен был использовать в зале для заседаний, но объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, вызванным политикой правящей коалиции.

"Очевидно, что с их стороны это было инсценировано, и таким способом они пытались меня спровоцировать… Я не сделал ничего из того, в чем меня сегодня публично обвинили, что я их толкал, бил и оскорблял", - сказал Матович на пресс-конференции, которая транслировалась на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.

Матович известен своими провокационными акциями. В начале декабря он развесил тряпки, предназначенные для уборки, на места депутатов от коалиционной партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которые не присутствовали на заседании законодательного органа. Журналистам он заявил, что депутаты от этой партии "выбрали путь быть тряпками", поскольку не пожелали участвовать в рассмотрении вопроса об отставке министра транспорта республики Йозефа Ража из-за двух железнодорожных катастроф, которые произошли в стране в октябре и ноябре.

В декабре 2024 года его удалили из зала заседания после того, как в ходе своего выступления он назвал действующее правительство мафией. Заместитель председателя парламента Словакии Тибор Гашпар , который вел заседание, сделал несколько замечаний Матовичу, которые депутат проигнорировал, после чего в зал была приглашена охрана. В декабре 2023 года депутаты его движения блокировали работу парламента, выступая на заседаниях, посвященных бюджету, по несколько часов.

В середине сентября 2023 года Матович попытался сорвать проходившую на улице пресс-конференцию партии Smer-SD, которую возглавляет премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Находясь в машине, оборудованной громкоговорителями, он в микрофон выкрикивал оскорбления в адрес членов партии. Между Матовичем и на тот момент экс-главой МВД Словакии Робертом Калиняком , который в настоящее время возглавляет министерство обороны страны, возникла потасовка, в результате которой Матович ударил ногой в грудь Калиняка, а один из сторонников партии Smer-SD ударил Матовича по лицу. Полиция разняла политиков, после чего Матович уехал с места проведения пресс-конференции.