Слот прокомментировал ситуацию с Салахом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот заявил, что поговорит с египетским нападающим Мохамедом Салахом и решит, включать ли его в заявку на матч против "Брайтона".
В субботу "Ливерпуль" дома сыграет с "Брайтоном" в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.