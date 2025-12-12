Рейтинг@Mail.ru
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
Футбол
 
13:53 12.12.2025
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот заявил, что поговорит с египетским нападающим Мохамедом Салахом и решит, включать ли его в... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
англия
Новости
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом

Слот: разговор с Салахом решит, будет ли он включен в состав на матч АПЛ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот заявил, что поговорит с египетским нападающим Мохамедом Салахом и решит, включать ли его в заявку на матч против "Брайтона".
В субботу "Ливерпуль" дома сыграет с "Брайтоном" в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
09 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
0 : 1
Ливерпуль
88‎’‎ • Доминик Собослаи (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я поговорю с Салахом, и результат этого разговора определит, будет ли он включен в состав", - заявил Слот на пресс-конференции, запись которой опубликована в аккаунте "Ливерпуля" в соцсети X.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
