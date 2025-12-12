Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:08 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/skrynnik-2061671252.html
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря
Церемония прощания с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником пройдет 14 декабря, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:08:00+03:00
2025-12-12T15:08:00+03:00
хоккей
спорт
россия
борис скрынник
фхмр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827535466_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_1808c7cc4e9364c0df19b886213c7dd9.jpg
/20251211/skrynnik-2061490555.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827535466_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_a520f9b6958c238a458d870afd162053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, борис скрынник, фхмр
Хоккей, Спорт, Россия, Борис Скрынник, ФХМР
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря

Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря в ЦКБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБорис Скрынник
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Борис Скрынник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Церемония прощания с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником пройдет 14 декабря, сообщается в Telegram-канале организации.
Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавлял ФХМР с 2009 года. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял до октября 2022 года.
Сообщается, что гражданская панихида состоится в Большом зале ЦКБ Управления делами президента РФ. Начало - в 10:00 мск. Погребение состоится на Даниловском кладбище ориентировочно в 13:00.
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника
11 декабря, 18:21
 
ХоккейСпортРоссияБорис СкрынникФХМР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала