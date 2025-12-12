https://ria.ru/20251212/skrynnik-2061671252.html
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря
Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря
Церемония прощания с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником пройдет 14 декабря, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:08:00+03:00
хоккей
спорт
россия
борис скрынник
фхмр
россия
