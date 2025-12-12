Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
17:25 12.12.2025
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
Ситуация в пассажирских терминалах "Шереметьево" на фоне введенных ограничений остается спокойной, сообщили в аэропорту. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:25:00+03:00
2025-12-12T17:25:00+03:00
шереметьево (аэропорт), россия, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту

Ситуация в терминалах Шереметьево спокойная на фоне введенных ограничений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Обстановка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ситуация в пассажирских терминалах "Шереметьево" на фоне введенных ограничений остается спокойной, сообщили в аэропорту.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер"... Ситуация в пассажирских терминалах спокойная", - говорится в сообщении.
Шереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
