В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
Ситуация в пассажирских терминалах "Шереметьево" на фоне введенных ограничений остается спокойной, сообщили в аэропорту. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:25:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
россия
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт), россия, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия
