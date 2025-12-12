Рейтинг@Mail.ru
Закупочные сессии с иностранными партнерами прошли в Москве - РИА Новости, 12.12.2025
18:48 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sessiya-2061741104.html
Закупочные сессии с иностранными партнерами прошли в Москве
Закупочные сессии с иностранными партнерами прошли в Москве - РИА Новости, 12.12.2025
Закупочные сессии с иностранными партнерами прошли в Москве
Серия закупочных сессий с участием иностранных партнёров прошла на этой неделе в Москве, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
2025-12-12T18:48:00+03:00
2025-12-12T18:48:00+03:00
экономика
Экономика
Закупочные сессии с иностранными партнерами прошли в Москве

Серия закупочных сессий с участием иностранных партнёров прошла в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦВсероссийская конференция "Сделано в России. Закупочная сессия с иностранными партнерами
Всероссийская конференция Сделано в России. Закупочная сессия с иностранными партнерами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Всероссийская конференция "Сделано в России. Закупочная сессия с иностранными партнерами
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Серия закупочных сессий с участием иностранных партнёров прошла на этой неделе в Москве, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"С 9 по 11 декабря в Москве состоялась Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире", организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). В рамках конференции прошла серия закупочных сессий, в которой приняли участие 48 иностранных покупателей из 14 стран, включая Китай, Иран, ОАЭ, Турцию, Бразилию и государства Африки и Центральной Азии", - сказано в сообщении.
Российский бизнес представили более 150 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) из 39 регионов страны. Среди них — предприятия Архангельской, Свердловской, Московской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Крыма и других субъектов.
Всего участники закупок провели более 2000 встреч.
"Это событие стало еще одним шагом в укреплении экспортного потенциала российских предприятий. Мы создаем прямые мосты между отечественными производителями и зарубежными партнерами, помогая бизнесу выходить на новые рынки. Уверена, результатом этих встреч станут новые контракты и долгосрочное сотрудничество", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Закупочные сессии уже не первый год выступают эффективной платформой для деловых переговоров, способствуя росту несырьевого экспорта России. В этом году география участников расширилась, а интерес иностранных компаний к российской продукции подтверждает её востребованность на международных рынках.
 
