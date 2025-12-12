Закупочные сессии с иностранными партнерами прошли в Москве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Серия закупочных сессий с участием иностранных партнёров прошла на этой неделе в Москве, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"С 9 по 11 декабря в Москве состоялась Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире", организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). В рамках конференции прошла серия закупочных сессий, в которой приняли участие 48 иностранных покупателей из 14 стран, включая Китай, Иран, ОАЭ, Турцию, Бразилию и государства Африки и Центральной Азии", - сказано в сообщении.

Российский бизнес представили более 150 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) из 39 регионов страны. Среди них — предприятия Архангельской, Свердловской, Московской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Крыма и других субъектов.

Всего участники закупок провели более 2000 встреч.

"Это событие стало еще одним шагом в укреплении экспортного потенциала российских предприятий. Мы создаем прямые мосты между отечественными производителями и зарубежными партнерами, помогая бизнесу выходить на новые рынки. Уверена, результатом этих встреч станут новые контракты и долгосрочное сотрудничество", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.