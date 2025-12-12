Владимир Щекин: в центре каждого проекта должна быть семья

Рынок сегодня проверяет девелоперов на прочность, однако грамотно выстроенная стратегия и опора на долгосрочные цели позволяют развиваться в любых обстоятельствах, считает глава группы "Родина" Владимир Щекин. Компания сегодня вносит свой вклад в будущее страны через развитие качественной городской среды, ориентированной на потребности семей, здоровье, развитие образования и спорта. В интервью РИА Новости Щекин рассказал, как реализуются текущие проекты группы, что в них будет необычного, а также о своем авторском подходе к формированию среды с использованием новейших технологий.

– Ситуация на рынке сложная. Как развивается ваша компания?

- Группа "Родина" еще до всех событий, которые повлияли на экономику (пандемия, рост ключевой ставки), выбрала собственный авторский подход к развитию территорий.

Когда мы создавали компанию 11 лет назад, главное, что мы сформулировали для себя: в центре каждого проекта должен быть человек и его семья. Мы начали с изучения потребностей семьи: что важно детям, родителям, как должна быть устроена среда, чтобы она поддерживала развитие, и люди могли жить комфортно.

Со временем этот подход только укреплялся и стал еще более актуальным.

Сегодня основа нашей работы – семейноцентричная модель девелопмента. Это создание всей необходимой инфраструктуры, где жилье, спорт, образование и возможности для профессионального и личного роста собраны в единый комплекс.

Семья воспитывает, передает традиции и важнейшие ценности, и создание условий для ее укрепления, рождения детей и продолжения нашей многовековой истории, лежит в основе национальных целей и составляет ценностную основу проектов группы "Родина".

В развитии этого подхода нам помогают современные исследования. В этом году мы подписали соглашение с Высшей школы экономики о создании научно-исследовательской лаборатории, изучающей влияние среды на человека. Мы используем нейронауки, чтобы изучить, как человек реагирует на цвета, свет, шум, зеленые зоны, водоемы, и интегрируем эти знания в проектирование.

За таким подходом стоит сохранение и укрепление здоровья – физического, ментального, духовного. От этого зависит качество жизни. В широком смысле это и социальное благополучие, и развитие креативной экономики, и рост ВВП. А нам это дает устойчивость в любых обстоятельствах.

– Как выглядит сотрудничество с ВШЭ на практике?

– Оно у нас многоуровневое и, по сути, стратегическое. Во-первых, в рамках научно-исследовательской платформы "Нейроситилаб" сотрудники ВШЭ проводят исследования, которые позволяют нам по-новому взглянуть на проектирование жилых территорий. Мы формируем техническое задание, опираясь на реальные запросы семей, данные о мобильности, здоровье, спортивной активности, а ученыеизучают, как среда воздействует на человека: какие цвета и световые сценарии снижают уровень стресса, как структура пространства влияет на когнитивные функции, как близость зеленых зон, воды или спортивной инфраструктуры отражается на ментальном и физическом состоянии жителей.

Нейроурбанистика помогает нам доказательно проектировать, то есть с учетом того, как человек действительно чувствует себя в городе. Для нас это особенно важно, потому что семейноцентричный подход требует понимания не только функциональных потребностей людей, но и эмоциональных, физиологических, культурных. Именно среда формирует привычки, образ жизни, а значит, напрямую влияет на цели нацпроекта "Активная и продолжительная жизнь", на здоровье и качество жизни людей.

Во-вторых, сотрудничество включает образовательный блок. Уже третий год в ВШЭ реализуется наш авторский курс "Основы девелопмента". Это полноценная программа, где мы передаем студентам реальный опыт – от мастер-планирования территорий и анализа больших данных до создания инновационных жилых кластеров и новых форматов городской инфраструктуры.

Студенты не просто слушают лекции – они пишут дипломные работы, которые мы рассматриваем как полноценные проектные гипотезы. И лучшие решения мы реально включаем в развитие наших проектов. То есть сотрудничество не академическое, а действенное, практическое.

В-третьих, вместе обрабатываем большие массивы данных. В основе этого блока – наша совместная с НИУ ВШЭ работа с применением искусственного интеллекта, включая использование системы интеллектуального анализа iFORA. Это современный инструмент стратегической аналитики, который позволяет выявлять скрытые закономерности, неочевидные паттерны и прогнозировать будущие сценарии развития территорий. Таким образом, мы смогли проанализировать более 5 миллионов источников по десяткам стран и сопоставить параметры городской среды с объективными показателями здоровья и поведения людей. И получили доказательства, что грамотное проектирование действительно может снижать тревожность на 20%, агрессию – на 18%, повышать когнитивную продуктивность на 10–12% и рост удовлетворенности городом – на 30–40%.

Все это является частьюнашей миссии. Мы видим, что развитие качественной среды, ориентированной на потребности семей, здоровье, развитие образования и спорта, – это вклад в демографию, в будущее страны.

– Многие компании сейчас оптимизируют издержки. Ваш подход выглядит затратным…

– Да, себестоимость в отрасли у всех растет, спрос в начале года снизился. Но проектов уровня группы "Родина" на рынке крайне мало. Мы работаем с целевой аудиторией очень плотно, и покупатели видят привлекательность наших проектов, а банки – их экономическую эффективность, финансовую устойчивость.

Могли бы зарабатывать больше, если бы не делали этой красоты: не создавали благоустройство на нескольких гектарах, не строили физкультурно-оздоровительные комплексы, которые получают архитектурные премии. Но благодаря этому мы создаем в своих инновационных жилых кластерах уникальную среду и продукт совершенно иного качества. Это наша форма служения государству, нашей столице, обществу и людям.

– Какие технологии вы внедряете?

- Мы активно работаем с "Яндексом" и МТС по умному дому. Идем дальше –внедряем технологии даже в консервативных видах спорта, среди которых русский бильярд.

У нас установлен первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда – с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Этот комплекс разработан нашими, московскими программистами. Игрок получает подсказки, как в компьютерной игре. Например, система может рассчитать оптимальную траекторию. Можно соревноваться с соперниками из других городов в режиме реального времени, получать видео своих лучших ударов, чтобы поделиться в социальных сетях.

И буквально недавно благодаря этому был установлен мировой рекорд: благодаря фиджитал-комплексу состоялся первый в истории поединок по русскому бильярду между городами. По сути, мы доказали, что российские технологии способны задавать новые стандарты в фиджитал-спорте и спортивной аналитике. Этот рекорд стал не только большим спортивным событием, но и символом технологического лидерства нашей страны.

– Дом русского бильярда – это новое место досуга для москвичей или сохранение культурного кода?

- И то, и другое. Это памятник конструктивизма Мельникова, бывший Дом культуры фабрики "Свобода", с почти вековой историей. Изначально это было место общения и просвещения для жителей района и рабочих фабрики "Свобода". Сейчас не только восстановлен архитектурный облик этого объекта культурного наследия, но и возвращена его историческая функция – клубная, культурная, досуговая.

Теперь здесь есть залы для бильярда, детское пространство, медиапространство, отдельная зона для журналистов, гастрономическое пространство с российской кухней. Это комфортное место для всей семьи.

Проект был реализован по поручению мэра Москвы в рекордные сроки. Мы укрепили фундамент и железобетонные конструкции, восстановили исторические отметки земли, привели в порядок кирпичную кладку несущих стен. Воссоздали колористическое решение фасада 1927–1929 годов –сложную четырехцветную гамму Мельникова. Это стало возможным благодаря совместной научной работе историков и технологов, проведению химического анализа. Восстановили габариты и расположение оконных и дверных проемов с исторической расстекловкой, вернули равномерный естественный свет, как задумывал Мельников. Привели в порядок наружные лестницы и ограждения, смонтировали уникальные металлические фермы, которые формируют бочкообразный свод над зрительным залом. Каждый шаг – это возвращение городу не только здания, но его культурной памяти, уникального архитектурного облика.

– Вы приобрели участок под деловой центр. Почему?

- Мы взяли площадку на проезде Серебрякова, рядом с нашим ЖК "Союз" , чтобы офисы были в шаговой доступности у наших жителей. Деловой центр будет создан в формате "Технолаб": офисы разного масштаба, отраслевые пространства для креативных индустрий.

Это будут две архитектурно связанные башни высотой до 100 метров, объединенные единой средой, логистикой и общественным пространством между корпусами. Общая площадь – около 77 тысяч квадратных метров с подземным и надземным паркингом не менее чем 420 машино-мест, включая минимум 20 зарядных станций для электрокаров.

Ключевое преимущество проекта – пешая доступность от метро и МЦК "Ботанический сад". Для СВАО это редкая возможность создать рабочие места рядом с жилыми кварталами, не создавая дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Внутри комплекса мы формируем полноценную экосреду для сотрудников будущего центра: столовая, мини-маркет, спортивные студии, ритейл, сервисы повседневного быта, кафе. Все, что помогает людям работать продуктивно. Мы видим, насколько стремительно растет интерес к активному образу жизни, и передовая спортивная инфраструктура во всех наших проектах является нашей отличительной чертой.

Ввод будет через четыре года. Переговоры с арендаторами идут. Сегмент офисов класса "А" в Москве развивается быстрее рынка, так что интерес высокий.

– Что происходит в "Родина Парке"?

- Это наш флагманский проект, и он развивается сразу в нескольких направлениях. В первой очереди уже завершен монолит, мы перешли к фасадным работам, во второй очереди продолжается устройство монолитных конструкций.

"Родина Парк" расположен в природном заказнике "Долина реки Сетунь", и это формирует совершенно особую атмосферу: жители будут иметь собственный выход в заповедник площадью 700 гектаров, где экотропы, мостики через реку, велосипедные дорожки и прогулочные маршруты становятся естественным продолжением территории. Архитектура комплекса вдохновлена природой заказника: плавные линии, натуральные материалы, оттенки дерева.

Параллельно формируется содержательная концепция проекта – живая, современная, ориентированная на развитие человека и поддержку семьи. Вместе с "Русской медиагруппой" мы создаем на территории "Родина парка" медиакластер. Это масштабная образовательная инфраструктура с классами музыки, танца, телевидения, кино, студиями звукозаписи и уникальными творческими пространствами. Занятия будут вести профессионалы индустрии. По сути, рядом с домом появится центр современного творческого образования, где дети, подростки и взрослые смогут находить свое призвание и получать востребованные профессии.

Еще один смысловой пласт – здоровье, движение и активное долголетие. Мы формируем модуль здоровья с биохакинг-центром, лабораторией сна, нутрициологией, зонами йоги и медитации, рестораном здоровой пищи, а также фитнес-центром исключительно для резидентов. Во внутреннем дворе появится продуманная спортивная инфраструктура: площадки для игр с мячом, группы тренировок, кардио-зоны, пинг-понг. Мы рассматриваем спорт как обязательную часть среды, потому что движение, здоровье, активность и долголетие сегодня являются стратегическими задачами для страны.

"Родина Парк" – это не просто жилой кластер. Это полноценная экосистема, где природа, здоровье и творческое развитие соединены в одном месте. Среда, которая формирует качество жизни, поддерживает людей на каждом этапе и помогает реализовать потенциал каждого члена семьи.

– Мы с вами сейчас находимся в жилом комплексе "Союз", а как проходит его реализация?

– Первая очередь уже введена в эксплуатацию, сейчас достраиваются вторая и третья очереди. Также активно строится ФОК, который получил премию правительства Москвы в области архитектуры и который станет достопримечательностью всего этого района. Важным элементом "Союза" станет модуль биохакинга, нацеленный на увеличение продолжительности жизни и ее качества.

– Сколько недвижимости планируете ввести?

- В 2026 году –около 120 тысяч квадратных метров, в 2027-м – около 180 тысяч.

– Планы развития? Возможна ли экспансия за рубеж?

- Нет. Компания называется "Родина", и мы работаем во благо только нашей страны. Наша миссия – создавать условия, которые помогают людям жить дольше и активнее, создавать семьи, чувствовать поддержку не только государства, но и той среды, которая их окружает.

Но при этом наш авторский подход, который мы представили на международном форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге, оказался востребован у наших партнеров по объединению: семейноцентричный девелопмент, уважение к культурному коду территории и применение ИИ для проектирования среды –это универсальные подходы, которые актуальны для государств, которые активно развиваются и где сегодня живет 45% населения планеты.