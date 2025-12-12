Рейтинг@Mail.ru
16:42 12.12.2025 (обновлено: 17:05 12.12.2025)
ВЭБ.РФ: ГЧП и концессии – это механизм достижения национальных целей
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), газпромбанк, экономика
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФИнфраструктурный конгресс "Развивай.РФ"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Механизмы государственно-частного партнерства и концессионных соглашений являются инструментами для достижения национальных целей, особенно для проектов технологического лидерства, заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального Центра ГЧП Андрей Самохин на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".
"ВЭБ видит в механизмах ГЧП и концессии, прежде всего, не просто финансовый инструмент, но механизм достижения национальных целей и особенно проектов технологического лидерства", — привели в ВЭБ.РФ слова Самохина на сессии "Эволюция партнерства: от зарождения ГЧП до национального стандарта".
Для этого, отметил он, меняется и методология оценки эффективности ГЧП-инициатив. Важной особенностью обновляемого ГЧП станет формирование баланса риска, его справедливое распределение, а также оценка проектов с точки зрения влияния на качество жизни. Поэтому Индекс качества жизни интегрирован в методику по оценке ГЧП-проектов.
ВЭБ.РФ сейчас также занимается разработкой национального стандарта и модели финансирования. Стандарт должен стать безопасным и прозрачным инструментом для всех участников рынка.
"Этот документ должен стать полноценным практическим развитием дорожной карты для инвесторов для того, чтобы повысить качество принимаемых решений, дать рынку, регионам, в первую очередь, ориентиры по лучшим типовым практикам, по моделям и по успешным кейсам", — прокомментировала директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Наталья Морщихина.
Как пояснила главный методолог Национального Центра ГЧП Мария Скрябина, фокус на стандартизации станет основой разрабатываемой модели финансирования.
"Это двухэтапная модель финансирования для того, чтобы привлекать новые инвестиции в проекты. Под новыми инвестициями мы имеем в виду деньги фондового рынка. Новые средства фондового рынка помогут эти национальные задачи решать. В рамках первого этапа мы фокусируемся на том, чтобы создать стандарт, который позволит эти средства привлекать", — сказала она.
ВЭБ.РФ должен разработать национальный стандарт до 1 марта 2026 года. При формирования модели финансирования госкорпорация сосредоточится на государственно-частных партнерах и кредиторах.
"Это делается для того, чтобы была создана безопасная прозрачная инфраструктура, для привлечения долгосрочного финансирования в проекты, прежде всего, институциональные", — отметил Самохин.
По поручению президента России ВЭБ.РФ уже стала обязательным участником и верификатором проектов ГЧП стоимостью свыше 3 миллиардов рублей. По словам первого вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова, такие проекты реализуют порядка 5-6 крупных игроков, которые "вобрали в себя практически все компетенции и все экспертизы, которые требуют сложные проекты ГЧП, начиная от их структурирования и заканчивая их эксплуатацией".
