"Меня не забудут": почему Герман Аляскинский повторял эти слова

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Среди православных святых есть имена, которые связывают целые континенты. Герман Аляскинский — один из них. Его называли прозорливцем. Говорили, что он видел ангелов. А предсказания, которые он оставил, сбывались спустя десятилетия. О чем он пророчествовал?

От купеческого сына до валаамского монаха

Его мирское имя так и осталось неизвестным. Будущий святой появился на свет в 1757-м в Серпухове, в семье купцов. В 16 лет юноша принял решение, которое перечеркнуло прошлое и определило будущее.

Первым местом монашеского служения стала Троице-Сергиева пустынь под Петербургом, на берегу Финского залива. Там он провел около пяти лет.

Молодой инок стремился к большему уединению, к безмолвной молитве. И перешел на Валаам — суровый остров, где монашеская жизнь текла по строгим правилам. Пятнадцать лет Герман подвизался на Валааме. Учился у игумена Назария. Молился. Трудился. Казалось, так и пройдет вся жизнь — в тишине северного монастыря, вдали от мира.

Миссия на край света

В конце XVIII века Россия активно осваивала новые земли на севере. Были открыты Алеутские острова, проложен путь в Америку. Встал вопрос: как донести православную веру до народов, которые никогда о ней не слышали?

В 1793-м по поручению Святейшего синода была сформирована Кадьякская духовная миссия — первая православная миссия, отправлявшаяся на Аляску. Митрополит Гавриил поручил валаамскому игумену Назарию выбрать братию для этого служения.

Всего отобрали десять человек: шесть иноков и четыре послушника. Возглавил миссию архимандрит Иоасаф (Болотов). В числе избранных был и монах Герман — он добровольно изъявил желание ехать в неизвестные земли.

Они ехали в страну, о которой почти ничего не знали. К народам, говорящим на непонятных языках. В условия, о которых не могли иметь никакого представления. Но отправились — потому что верили: это их призвание.

Путь был долгим и трудным. В 1794-м миссионеры добрались до острова Кадьяк и сразу принялись за работу: строили храм, крестили местных жителей, венчали браки. Герман на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами миссии.

© Дарья Сафронова-Семенова Кадьяк. Вид на остров с воздуха © Дарья Сафронова-Семенова Кадьяк. Вид на остров с воздуха

Трагедия

В 1799-м случилось несчастье. Архимандрита Иоасафа вызвали в Иркутск, где рукоположили в епископы. В апреле он отправился обратно на Аляску в сопровождении трех монахов. Но корабль потерпел крушение. Все погибли.

Миссия осталась без руководителя. К 1800 году в ней оставалось только четыре человека, среди них — монах Герман. Позже, когда из России прислали иеромонаха Гедеона для улаживания дел, тот, уезжая, оставил начальником миссии именно Германа — к нему было больше доверия и уважения.

Один за другим члены миссии выбывали. Кто-то умирал, кто-то уезжал. В конце концов остался один Герман.

Новый Валаам на острове Еловом

Из шумного и безбожного поселка Павловская гавань на Кадьяке Герман перебрался на соседний остров Еловый. Назвал его Новым Валаамом — в память о родном монастыре. Там он прожил больше 15 лет.

Святой не стремился к власти. Не имел священного сана. Оставался простым монахом. Но постепенно вокруг него собирались ученики. Возник небольшой скит.

Суровый край знал немало бедствий: эпидемии, пожары, голод. Герман помогал больным, защищал местных жителей от произвола торговцев, утешал сирот. О себе он говорил просто: "Я — нижайший слуга здешних народов и нянька".

В 1819-м он взял на воспитание двухлетнего мальчика Герасима Зырянова. Это стало переломным моментом — святой окончательно понял , что его путь лежит не в полном уединении, а среди людей.

Герман Аляскинский скончался в 1836-м, предвидев свою кончину. Над его могилой поставили простой деревянный крест, позже построили деревянный храм во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Что сбылось

Современники рассказывали, что он видел ангелов. А его предсказания исполнялись с поразительной точностью.

Ученику, алеуту Игнатию Алигьяге, святой предсказал : "Пройдет 30 лет после моей смерти, все живущие теперь на Еловом острове перемрут, ты останешься один, и тогда вспомнят меня". Через три десятилетия так и произошло: Игнатий остался единственным жителем острова, и память о Германе действительно ожила.

Когда у правителя Кадьякской конторы Кашеварова родился сын, Герман сказал отцу: "Жаль мне тебя, любезный кум, смена тебе будет неприятна". Через несколько лет Кашеваров был обвинен в злоупотреблениях и лишен должности.

Святой предвидел назначение епископа на Аляску за несколько лет до того, как это случилось. Говорил, что на Еловом острове вновь появится монах, стремящийся к уединению, — и это тоже сбылось.

Первый святой Америки — русский монах

Одно из его пророчеств звучало так: "Хотя и много лет пройдет после моей смерти, но меня не забудут".

Преподобный Герман Аляскинский был официально канонизирован 9 августа 1970-го — причем сразу двумя церквями. Сначала Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Америке прославила его в лике святых. Почти одновременно его канонизировала и Русская Православная Церковь Заграницей. А в декабре того же года Священный Синод Русской Православной Церкви внес в месяцеслов имя преподобного Германа Аляскинского, "всея Америки чудотворца".

Он стал первым православным святым на Американском континенте.

Пророчество с двойным дном

Перед своей кончиной Герман Аляскинский сказал : "После смерти моей, будет повальная болезнь, и умрет от нее много людей, и русские объединят алеутов".

Первая часть сбылась немедленно. Вскоре после кончины Германа на Аляске вспыхнула эпидемия оспы. В Ново-Архангельске жертв было немного, но в индейских селениях погибла почти половина населения.

А вторая часть — про объединение — трактуется по-разному. Формально она исполнилась еще при жизни святого: через крещение разрозненные племена алеутов объединились в православную общину под духовным руководством русских миссионеров.