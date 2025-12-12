Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 12.12.2025 (обновлено: 13:44 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/podmoskove-2061644212.html
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей
Видновский суд Московской области арестовал фиктивного гендиректора рехаба, где незаконно удерживали пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:27:00+03:00
2025-12-12T13:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061649342_255:153:924:529_1920x0_80_0_0_9e0f9ff868d6192e8992c9f800021a77.jpg
https://ria.ru/20251205/rekhab-2060192359.html
https://ria.ru/20251205/podmoskove-2060222185.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061649342_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_74173c6f7b858c26b37590fd2a63a2c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский областной суд
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей

Гендиректора рехаба в Подмосковье арестовали по делу о лишении человека свободы

© Фото : Суды общей юрисдикции Московской областиМ. Ливак в суде
М. Ливак в суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции Московской области
М. Ливак в суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Видновский суд Московской области арестовал фиктивного гендиректора рехаба, где незаконно удерживали пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Ливаку М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, до 3 февраля", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что ему предъявлено обвинение в похищении человека.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
5 декабря, 18:49
По версии обвинения, отметили в суде, обвиняемый ранее лечился в рехабе, потом стал работать волонтером. Затем его организатор предложил ему стать фиктивным гендиректором.
Ранее суд арестовал организатора рехаба Максима Антонова и трех его сотрудников.
Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ, а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
Помимо этого, Антонов обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, как сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов
5 декабря, 21:39
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМосковский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала