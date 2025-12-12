В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей

"Ливаку М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, до 3 февраля", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что ему предъявлено обвинение в похищении человека.

По версии обвинения, отметили в суде, обвиняемый ранее лечился в рехабе, потом стал работать волонтером. Затем его организатор предложил ему стать фиктивным гендиректором.

По версии следствия, как сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.