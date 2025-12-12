https://ria.ru/20251212/podmoskove-2061644212.html
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей
Видновский суд Московской области арестовал фиктивного гендиректора рехаба, где незаконно удерживали пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:27:00+03:00
2025-12-12T13:27:00+03:00
2025-12-12T13:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061649342_255:153:924:529_1920x0_80_0_0_9e0f9ff868d6192e8992c9f800021a77.jpg
https://ria.ru/20251205/rekhab-2060192359.html
https://ria.ru/20251205/podmoskove-2060222185.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061649342_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_74173c6f7b858c26b37590fd2a63a2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский областной суд
В Подмосковье арестовали гендиректора рехаба, где удерживали людей
Гендиректора рехаба в Подмосковье арестовали по делу о лишении человека свободы
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Видновский суд Московской области арестовал фиктивного гендиректора рехаба, где незаконно удерживали пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Ливаку М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, до 3 февраля", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что ему предъявлено обвинение в похищении человека.
По версии обвинения, отметили в суде, обвиняемый ранее лечился в рехабе, потом стал работать волонтером. Затем его организатор предложил ему стать фиктивным гендиректором.
Ранее суд арестовал организатора рехаба Максима Антонова и трех его сотрудников.
Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ
, а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
Помимо этого, Антонов обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, как сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.