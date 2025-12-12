МИД ПМР: будущее Приднестровья невозможно определить без прямых переговоров

"Вот эти два аспекта, мне кажется, и есть тот самый мнимый молдавский план об урегулировании. И, судя по той информации, которой мы располагаем, эту реальность Кишинёв пытается продать внешним спонсорам и получить за это финансирование", - отметил глава МИД ПМР.

В то же время он уверен, что Молдавию удастся вернуть за стол переговоров. "Я надеюсь и рассчитываю на то, что усилий Приднестровья и других участников, которые действительно хотят динамики в урегулировании, хватит для того, чтобы не просто вернуть Кишинёв за стол переговоров, но и чтобы переговорный процесс стал работать как полноценный комплексный механизм, направленный в первую очередь на обеспечение прав и интересов людей", - сказал Игнатьев.