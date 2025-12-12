МИД ПМР: будущее Приднестровья невозможно определить без прямых переговоров

ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Будущую судьбу Приднестровья невозможно определить без прямых переговоров Кишинева и Тирасполя, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Ничего не сработает без прямых, полноценных, демократичных, цивилизованных, мирных переговоров с Приднестровьем в легитимных форматах", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР призвал сохранить переговорный формат "5+2"
5 декабря, 11:07
Он напомнил, что у Молдавии и Приднестровья давно есть реальный механизм для ведения переговорного процесса - это формат "5+2". Но, по словам Игнатьева, Кишинев, с одной стороны, этот механизм блокирует, а с другой - использует различные меры экономического давления на Приднестровье – от препятствий в поставке лекарств до банковской блокады и двойного налогообложения.
"Вот эти два аспекта, мне кажется, и есть тот самый мнимый молдавский план об урегулировании. И, судя по той информации, которой мы располагаем, эту реальность Кишинёв пытается продать внешним спонсорам и получить за это финансирование", - отметил глава МИД ПМР.
В то же время он уверен, что Молдавию удастся вернуть за стол переговоров. "Я надеюсь и рассчитываю на то, что усилий Приднестровья и других участников, которые действительно хотят динамики в урегулировании, хватит для того, чтобы не просто вернуть Кишинёв за стол переговоров, но и чтобы переговорный процесс стал работать как полноценный комплексный механизм, направленный в первую очередь на обеспечение прав и интересов людей", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме
11 декабря, 17:08
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.