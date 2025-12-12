https://ria.ru/20251212/odessa-2061771243.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 12.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.12.2025
