В Норвегии объяснили теплые слова лыжника Хедегарта в адрес Коростелева
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил теплые слова лыжника Эйнара Хедегарта в адрес россиянина Савелия Коростелева тем, что норвежцы традиционно хорошо относятся к русским.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе. Ранее Коростелев рассказал, что пообщался в Давосе с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо и Эйнаром Хедегартом, который назвал россиянина "милым парнем".
"Норвежцы всегда любили русский народ и будут продолжать это делать в будущем, когда СВО на Украине наконец закончится. Поэтому я не удивлен, когда Хедегарт называет Коростелева приятным парнем. Теперь у него появилась возможность показать это и другим", - сказал Сальтведт РИА Новости.