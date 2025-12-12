В Норвегии объяснили теплые слова лыжника Хедегарта в адрес Коростелева

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил теплые слова лыжника Эйнара Хедегарта в адрес россиянина Савелия Коростелева тем, что норвежцы традиционно хорошо относятся к русским.

В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе. Ранее Коростелев рассказал, что пообщался в Давосе с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо и Эйнаром Хедегартом, который назвал россиянина "милым парнем".