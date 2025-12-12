Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии объяснили теплые слова лыжника Хедегарта в адрес Коростелева
13:53 12.12.2025 (обновлено: 14:02 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/norvegija-2061652731.html
В Норвегии объяснили теплые слова лыжника Хедегарта в адрес Коростелева
норвегия, савелий коростелев
Норвегия, Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил теплые слова лыжника Эйнара Хедегарта в адрес россиянина Савелия Коростелева тем, что норвежцы традиционно хорошо относятся к русским.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе. Ранее Коростелев рассказал, что пообщался в Давосе с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо и Эйнаром Хедегартом, который назвал россиянина "милым парнем".
"Норвежцы всегда любили русский народ и будут продолжать это делать в будущем, когда СВО на Украине наконец закончится. Поэтому я не удивлен, когда Хедегарт называет Коростелева приятным парнем. Теперь у него появилась возможность показать это и другим", - сказал Сальтведт РИА Новости.
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями
11 декабря, 18:27
 
НорвегияСавелий Коростелев
 
