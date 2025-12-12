https://ria.ru/20251212/navka-2061770290.html
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка призвала не загадывать, говоря о шансах российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года в Италии, подчеркнув, что главное - избежать травм в подготовке.
Петросян
и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине
и отобрались на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК)
направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
«
"Давайте не будем загадывать, - сказала Навка
журналистам, отвечая на вопрос о шансах Петросян и Гуменника
на Олимпиаде. - Конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное - это здоровье, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а обычные соревнования, на которых нужно сделать все так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день".
Также о шансах российских фигуристов высказался пятикратный чемпион США
в танцах на льду хореограф Петр Чернышев
.
"Мне кажется, потенциал у ребят колоссальный, технически они могут и способны. Олимпиада, Татьяна не даст соврать, это отдельная история, где случай решает очень многое. На той Олимпиаде, которую Татьяна с Романом (Костомаровым) выиграли, многие люди не справились с нервами, фортуна от них отвернулась. Поэтому будем смотреть и верить", - сказал Чернышев.