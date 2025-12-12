Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка призвала не загадывать, говоря о шансах российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года в Италии, подчеркнув, что главное - избежать травм в подготовке.

"Мне кажется, потенциал у ребят колоссальный, технически они могут и способны. Олимпиада, Татьяна не даст соврать, это отдельная история, где случай решает очень многое. На той Олимпиаде, которую Татьяна с Романом (Костомаровым) выиграли, многие люди не справились с нервами, фортуна от них отвернулась. Поэтому будем смотреть и верить", - сказал Чернышев.