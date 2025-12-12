Рейтинг@Mail.ru
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
22:29 12.12.2025 (обновлено: 23:35 12.12.2025)
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка призвала не загадывать, говоря о шансах российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
фигурное катание
спорт
аделия петросян
татьяна навка
международный олимпийский комитет (мок)
петр гуменник
спорт, аделия петросян, татьяна навка, международный олимпийский комитет (мок), петр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Татьяна Навка, Международный олимпийский комитет (МОК), Петр Гуменник
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ

Навка: главное, чтобы у Петросян и Гуменника на Олимпиаде не было травм

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка призвала не загадывать, говоря о шансах российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года в Италии, подчеркнув, что главное - избежать травм в подготовке.
Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
«
"Давайте не будем загадывать, - сказала Навка журналистам, отвечая на вопрос о шансах Петросян и Гуменника на Олимпиаде. - Конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное - это здоровье, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а обычные соревнования, на которых нужно сделать все так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день".
Также о шансах российских фигуристов высказался пятикратный чемпион США в танцах на льду хореограф Петр Чернышев.
"Мне кажется, потенциал у ребят колоссальный, технически они могут и способны. Олимпиада, Татьяна не даст соврать, это отдельная история, где случай решает очень многое. На той Олимпиаде, которую Татьяна с Романом (Костомаровым) выиграли, многие люди не справились с нервами, фортуна от них отвернулась. Поэтому будем смотреть и верить", - сказал Чернышев.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Роднина предположила, как будут оценивать Петросян и Гуменника на Олимпиаде
2 декабря, 12:02
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянТатьяна НавкаМеждународный олимпийский комитет (МОК)Петр Гуменник
 
